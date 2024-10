Ferie zimowe zakończą się później niż zwykle. Sprawdź terminy dla poszczególnych województw

Oprac.: Tomasz Kromp

Mimo że do ferii zimowych pozostało jeszcze trochę czasu, to już teraz dzieci i młodzież zastanawiają się, kiedy będą mogły udać się na dwutygodniowy odpoczynek od szkoły. Jak co roku – konkretne terminy ferii różnią się w zależności od województwa. Co ciekawe, w roku szkolnym 2024/2025 ferie rozpoczną się i zakończą nieco później niż zwykle.