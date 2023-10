Schudła 15 kg w trzy miesiące. Wyznała, co było przyczyną spadku wagi

Katarzyna Bosacka edukuje Polaków

Gwiazdy Niedawno ważyła ponad 100 kilogramów. W tę metamorfozę aż trudno uwierzyć Katarzyna Bosacka wielu jest doskonale znana z programu "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dziennikarka od lat stara się edukować Polaków w kwestii żywności i świadomego robienia zakupów. Zależy jej by, jak najwięcej osób zaczęło czytać składy i dzięki temu wybierało produkty, które odznaczają się najwyższą jakością.

Dziennikarka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już 144 tys. osób, które wręcz z niecierpliwością czekają na kolejne dawki wiedzy. Katarzyna Bosacka regularnie publikuje posty, w których przekazuje informacje dotyczące m.in. oszczędzania. Poza tym bierze pod lupę ulubione produkty Polaków i analizuje ich skład, a do tego dzieli się przepisami na szybkie i zdrowe przekąski.

Katarzyna Bosacka mówi, jak schudła 15 kg

Tym razem na instagramowym profilu Katarzyny Bosackiej pojawił się post inny niż poprzednie. Nie dotyczy on rad żywieniowych czy też trików dotyczących zakupów. Dziennikarka pod zdjęciem, na którym pozuje uśmiechnięta, trzymając wrzosy, odniosła się do wiadomości otrzymywanych od obserwatorów. Piszą w nich, że influencerka bardzo schudła. Katarzyna Bosacka przyznała, że w ciągu trzech miesięcy zrzuciła 15 kg. Wbrew pozorom nie było to zamierzone. "Jednocześnie chciałam wam przekazać, że nie reklamuję żadnych suplementów diety, a jedynym powodem mojego schudnięcia był stres" - przekazała na Instagramie.

Przy okazji Katarzyna Bosacka odniosła się do bezprawnego wykorzystywania jej wizerunku. Jak się okazuje, padła ofiarą oszustów. "Nie wszyscy wiecie, że mój wizerunek został bezprawnie wykorzystany do reklamy różnych diet i suplementów diety. Sprawą zajmują się prawnicy" - dodała dziennikarka.

Post spotkał się ze sporym odzewem ze strony internautów. W komentarzach nie zabrakło słów wsparcia. "Piękna, elegancka, z klasą... Pani Kasiu przed panią wspaniały czas dla siebie", "Życzę pani utrzymania wagi, ale już bez stresu. Wygląda pani świetnie i mam nadzieję, że tak samo się czuje" - czytamy na Instagramie.

