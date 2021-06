Siedzisz przy oknie? Będzie ci się lepiej pracować!

Jako że zaczyna się fala powrotów do miejsc pracy, naukowcy spieszą z podpowiedzią, jak szybko się odnaleźć po prawie rocznej pracy z domu. Ich zdaniem niebagatelne znaczenie ma samo to, gdzie siedzisz. Z badań wynika, że najbardziej sprzyjającym miejscem w biurowej przestrzeni jest to przy oknie.

Zdjęcie Duże, otwarte przestrzenie nie zawsze są lepsze dla pracownika / 123RF/PICSEL