Skandal na igrzyskach w Tokio

Chodzi konkretnie o Alena Hadzica. Jest on jednym z 24 szermierzy, biorących udział w olimpiadzie. Wobec sportowca toczy się dochodzenie w sprawie o nadużycia seksualne, zgłoszone do amerykańskiej organizacji non-profit SafeSport. Organizacja miesiąc temu zawiesiła Hadzica w międzynarodowych zawodach, jednak prawnicy 29-latka wywalczyli dla niego zniesienie zakazu.



Ze względu na powagę zarzutów, federacja sportowa USA stworzyła warunki, które szermierz miał przestrzegać - przyleciał osobnym samolotem, przebywa w innym hotelu niż reszta jego kolegów i nie może trenować z kobietami ze swojej drużyny.



Reklama

Zdaniem uczestników zawodów - to jednak za mało. Uważają, że nie powinien być dopuszczony do udziału w igrzyskach olimpijskich. Nikt nie twierdzi, że Hadzic jest winny. Do czasu wyjaśnienia sprawy powinien jednak powstrzymać się od reprezentowania drużyny szermierzy z USA, tym bardziej, że oskarżenie o nadużycia seksualne złożyło aż trzy kobiety.



Na znak protestu Jake Hoyle, Curtis McDowald i Yeisser Ramirez wystąpili w różowych maskach.



Sam Alen Hadzic nie przyznaje się do winy i zaprzecza stawianym zarzutom.



Źródło: BuzzFeed News

Przeczytaj również:



Piękna i idealna na weekend. Jura Krakowsko-Częstochowska to "polska Szwajcaria"!

Dominikana. Karaibski raj idealny dla "piratów"



Tłum wygwizdał hymn Chin. Policja wszczęła śledztwo Afera w Tokio z Polską w tle.



Japonia wzmacnia ochronę ambasady RP

Elżbieta Zapędowska w Opolu. Ćwiczyła młodych muzyków



Zobacz także: