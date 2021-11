Słowacja zakazuje wędrówek w wysokich partiach Tatr. Do kiedy potrwa ograniczenie?

Słowacja znów zamknęła wybrane szlaki

Już od poniedziałku turyści wędrujący szlakami polskich Tatr w niektórych miejscach nie mogą przechodzić na stronę słowacką. Szlaki turystyczne w wysokich partiach gór pozostają zamknięte. Zakaz wędrówek wprowadzany jest przez naszych sąsiadów co roku. Ograniczenia mają pozytywnie wpłynąć stan przyrody tamtejszych terenów oraz sprawić, że bezpieczeństwo turystów w okresie zimowym wzrośnie. Zamknięcie szlaków potrwa aż do czerwca przyszłego roku.

Zimą oraz wiosną szlaki turystyczne, które znajdują się powyżej schronisk, pozostają zamknięte. Zakaz wstępu jest oznakowany w terenie, należy więc zwracać uwagę na specjalne tablice informujące.

Chętnie wybierane przez polskich turystów szlaki, łączące się ze słowackimi ścieżkami znajdują się między innymi na Rysach, Kasprowym Wierchu oraz Wołowcu. Spacerując tymi drogami, powinniśmy mieć na uwadze, że powrót dozwolony jest jedynie polską stroną. Przestrzeganie przepisów jest ważne, ze względu na zdrowie i życie turystów. Złamanie zakazu może skończyć się wysokim mandatem.

Zdjęcie Zimą oraz wiosną szlaki turystyczne, które znajdują się powyżej schronisk, pozostają zamknięte / 123RF/PICSEL

Tego schroniska nie odwiedzisz zimą!

Jeżeli chodzi o schroniska, znajdujące się w słowackich Tatrach, te w większości pozostają dostępne dla turystów. W sezonie zimowym nie odwiedzimy jednak leżącej na wysokości 2250 metrów n.p.m. Chaty pod Rysami nazywanej też Schroniskiem pod Wagą. Najwyżej położone schronisko w Tatrach Słowackich również pozostaje zamknięte. Ponownie będzie można je odwiedzić w sezonie letnim.

Ograniczenia również w Polsce

Dobrą wiadomością dla miłośników gór jest to, że szlaki turystyczne po polskiej stronie Tatr niezmiennie pozostają otwarte dla turystów. Co za tym idzie, wycieczki odbywają się regularnie. Należy jednak pamiętać, że w czasie zimy oraz wczesnej wiosny (dokładnie od 30 listopada do 1 kwietnia) obowiązuje zakaz poruszania się po zmroku. Wycieczki należy więc planować rozsądnie, biorąc pod uwagę godzinę zachodu słońca.

Zdjęcie Słowacka strona gór znów będzie dostępna dla turystów dopiero od połowy czerwca przyszłego roku / Albin Marciniak / East News

***

