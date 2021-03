​Słuchanie śpiewu ptaków daje prawie taką samą satysfakcję jak podwyżka pensji

Różnorodne trele wielu gatunków ptaków to zwiastun nadchodzącej wiosny. Ale to także sposób na to, by poczuć radość i to prawie taką samą jak wtedy, gdy w pracy dostajemy podwyżkę. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Niemieckie Centrum Badań nad Różnorodnością Biologiczną .

Reklama

Zdjęcie Wyniki badań zaskoczyły nawet naukowców - obecność ptaków napawa nas prawdziwą euforią /123RF/PICSEL

Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy różnorodność otaczającej człowieka przyrody wpływa również na jego dobrostan. Jako materiał badawczy posłużyła różnorodność gatunkowa ptaków. "Ptaki należą do najbardziej widocznych elementów przyrody ożywionej - szczególnie na obszarach miejskich" - wyjaśnili badacze.

Reklama

Wniosek płynący z badania nie jest szczególnie zaskakujący. "Im większa jest różnorodność gatunków na danym terenie, tym bardziej zadowoleni z życia są mieszkający tam ludzie. Najszczęśliwszymi mieszkańcami Europy są ci, którzy na co dzień spotykają wiele różnych gatunków ptaków lub żyją blisko natury" - wyjaśnia główny autor badania Joel Methorst cytowany przez "Science Daily".

Znacznie bardziej zaskakujące jest inne odkrycie poczynione podczas tego badania, Otóż okazało się, że duża różnorodność gatunków jest ludziom tak samo potrzebna do czerpania zadowolenia z życia, jak zarobki. Co więcej, pojawienie się nowych gatunków ptaków w okolicy domu wywołuje w ludziach podobne uczucia jak podwyżka pensji. Gdy podczas trwania badania w okolicy, w której mieszkali uczestnicy, pojawiały się kilkanaście nowych gatunków ptaków, ludzie twierdzili, że podniósł się dzięki temu ich poziom satysfakcji z życia. A proszeni o to, by do czegoś porównali to uczucie zadowolenie, stwierdzili, że podobnie czuliby się, gdyby dostali 124 euro podwyżki. Średni dochód uczestników badania wynosił 1237 euro miesięcznie, więc mówili o dziesięcioprocentowej podwyżce.

O tym, że słuchanie ptasich wokaliz relaksuje, poprawia koncentrację, łagodzi stres, poprawia zdolności poznawcze, wiadomo z licznych wcześniejszych badań naukowych. Ale że takie trele mogą wywołać euforię podobną do tej, jaką budzi podwyżka, to jest odkrycie przełomowe. A że w czasach koronawirusowego kryzysu o podwyżki raczej nie będzie łatwo, w kwestii dobrego samopoczucia trzeba będzie polegać na ptakach.

Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program