Dynamiczna sytuacja na rynku pracy i szereg procesów w nim zachodzących sprawiają, że niektóre profesje całkowicie zanikną , a na ich miejscu powstaną nowe specjalizacje . To z kolei wymaga od pracowników dużej elastyczności i umiejętności adaptacji do nowych warunków pracy .

"Future of Jobs Report 2023", autorstwa World Economic Forum wskazuje, że do 2027 r. aż 23 proc. zawodów ulegnie restrukturyzacji bądź likwidacji, a zatrudnienie spadnie o 2 proc., ponadto 44 proc. kompetencji pracowników ulegnie zmianie. Oznacza to, że m.in. sześciu na dziesięciu pracowników będzie wymagać poszerzenia wspomnianych kompetencji.