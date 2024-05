Spędzanie wartościowego czasu z bliskimi daje więcej, niż się spodziewasz. Oto sprawdzone pomysły na rodzinne aktywności

Od 1 maja do końca czerwca trwa loteria Foxy, marki znanej z produktów, które wspierają rodziny w ich codziennych wyzwaniach. Każdego dnia do wygrania jest 5000 zł, co daje szansę na realizację marzeń o wartościowym spędzaniu czasu z najbliższymi. Zgarnąć można również e-vouchery do najpopularniejszych sklepów i usług kojarzących się z rodzinnymi przyjemnościami - Smyk, Empik oraz Decathlon o wartości 100 zł i 200 zł. Wystarczy kupić chusteczki, ręcznik papierowy bądź papier toaletowy marki Foxy i wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie loteriafoxy.pl, a następnie sprawdzić, czy pod e-zdrapką kryje się nagroda.

Każdy zarejestrowany zakup to szansa na wygraną 5 tysięcy złotych lub vouchera na rodzinne przyjemności - takie, jakie tylko chcesz! Każdy zarejestrowany paragon z produktami marki Foxy to szansa oraz doskonała okazja, aby zainspirować rodzinę do wspólnego spędzenia czasu. Akcja potrwa do 30 czerwca.

Rodzinne aktywności są jednymi z najważniejszych czynników budujących silne więzi rodzinne. Regularne, zaplanowane działania z bliskimi mogą przynieść wiele korzyści. Przede wszystkim, sprzyjają lepszemu rozumieniu siebie nawzajem, wzmacniają poczucie bezpieczeństwa oraz przynależności. Poniżej przedstawiamy pięć propozycji na wartościowe i aktywne spędzanie czasu z rodziną.

Wspólne gotowanie i posiłki

Istnieją liczne badania, które udowadniają olbrzymie korzyści ze wspólnych posiłków oraz ich przyrządzania. Przykładem może być to przeprowadzone na grupie liczącej aż 26 tys. nastolatków ("Obiady rodzinne, komunikacja i zdrowie psychiczne u kanadyjskiej młodzieży" przeprowadzone przez Towarzystwo Zdrowia i Medycyny Młodzieży opublikowane w 2013 roku w czasopiśmie "Zdrowie nastolatków"), które jednoznacznie udowadnia, że częste jedzenie posiłków razem pozytywnie wpływa na dobrostan emocjonalny, zachowania prospołeczne i satysfakcję z życia nastolatków. Dlaczego tak się dzieje? Dzieci, które jadają posiłki z rodzicami, mają z nimi większą łatwość komunikacyjną - częściej dzielą się problemami i wyzwaniami, a rodzice szybciej dostrzegają, gdy coś je trapi.

Dlatego jedną z aktywności, która na stałe może zagościć w naszym rodzinnym repertuarze, jest przygotowywanie posiłków i ich jedzenie. Szczególnie że wspólne gotowanie to świetna okazja do nauki i zabawy. Sprzyja nie tylko rozwijaniu umiejętności manualnych (krojenie warzyw, zagniatanie ciasta), ale również kreatywności (odpowiednie doprawienie, łączenie nietypowych smaków) i odpowiedzialności (pilnowanie, by potrawa się nie przypaliła). Zatem jaka kuchnia zagości w naszych domach w ten weekend? Może dom zamieni się we włoską restaurację? Albo we francuską cukiernię?

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

Wycieczka rowerowa, spacer po lesie, jazda na rolkach w parku, wypad na kajaki - wspólne uprawianie sportów to doskonały sposób na spędzenie czasu. Tego typu aktywności nie tylko poprawiają kondycję fizyczną, ale także wpływają pozytywnie na zdrowie psychiczne. Wyzwania drużynowe uczą dzieci pracy zespołowej, a także wzmacniają poczucie więzi. Ponadto kontakt z naturą pomaga w redukcji stresu i buduje zdrowe nawyki.

Jak sprawić, by dzieciaki pokochały wspólne aktywności sportowe? Przede wszystkim dopasujmy rodzaj aktywności do ich zainteresowań. Jeśli dziecko woli rolki niż rower, nie upierajmy się przy swoim, w końcu chodzi przede wszystkim o spędzenie czasu razem, na rower możemy iść sami jutro. Po drugie nie forsujmy dziecka dalekimi trasami i wyznaczmy atrakcyjny cel - niech wycieczka będzie zwieńczona odpoczynkiem w schronisku, placem zabaw czy wizytą w kawiarni.

Taki wypad może być od początku do końca wielką atrakcją, na przykład jeśli wybierzemy się na Szlak Drewnianych Arbuzów w Górach Sowich. Ścieżka została zaprojektowana w taki sposób, żeby uatrakcyjnić dzieciom chodzenie po górach. Na trasie poukrywane są drewniane arbuzy. Cel: znaleźć je wszystkie! Prócz arbuzów są tam również zagadki do rozwiązania, kryjąca się za drzwiczkami norka zajączka, leśna scena z kasztanowymi ludzikami i wiele innych niespodzianek, które będą wspaniałą atrakcją dla najmłodszych wędrowców.

Gry planszowe

Planszówki są doskonałą okazją do spędzenia czasu bez elektroniki. Dają one możliwość wspólnej zabawy, rozwijają umiejętności strategicznego myślenia i kreatywność. Tego typu zabawy uczą również zdrowej rywalizacji i radzenia sobie zarówno z przegraną, jak i wygraną. Tak, wygrywania też trzeba się nauczyć! Pamiętajmy jednak, że gry potrafią wyzwalać trudne emocje, nawet dorosłym czasami trudno sobie z nimi poradzić, a co dopiero dzieciom. Nie reagujmy nerwowo na złość najmłodszych. W takiej sytuacji lepiej po prostu dziecko przytulić i wyjaśnić, że każdy czasami przegrywa, w życiu również. Ale porażka, jeśli tylko się nie poddamy, daje nam wspaniałą lekcję i prowadzi do rozwoju. Zachęcajmy do podejmowania kolejnych prób no i... dajmy czasami dzieciom fory! Nic tak nie motywuje do dalszych prób, jak słodki smak zwycięstwa! Pamiętajmy o tym, by dopasować trudność gry do wieku i umiejętności dziecka. Na początku starajmy się wybierać pozycje, w których nie ma wygranych ani przegranych - liczy się wyłącznie wspólna zabawa.

Chwile spędzone z najbliższymi budują nasze najpiękniejsze wspomnienia w życiu. Dzięki wspólnym aktywnościom możemy dać sobie więcej zrozumienia i docenić siebie nawzajem, a to już prosta droga do silnych i trwałych relacji z bliskimi. Teraz marka Foxy nam to ułatwia. Dzięki loterii jeszcze więcej rodzin będzie miało szansę na wartościowe i niezapomniane chwile spędzone razem. Codziennie można wygrać 5000 zł oraz vouchery do sklepów i na usługi, które są szczególnie popularne wśród polskich rodzin. Dzięki temu możemy zorganizować wyjątkowe wyjazdy, zrealizować swoje marzenia o wspólnych wakacjach, czy też sfinansować inne aktywności, które wzmocnią nasze więzi z bliskimi. Nie przegapmy tej okazji!

