Spełniła marzenie babci. Zabrała ją do salonu sukni ślubnych

Ślub bez białej sukni

Większość kobiet marzy o długiej białej sukni, w które staniej na ślubnym kobiercu. Podobnie było w przypadku Marthy Thucker, która pragnęła wziąć ślub w koronkowej, białej sukni z długimi rękawami.

Niestety ze względu na kolor skóry kobiety nie wpuszczono do salonu sukni ślubnych w Alabamie. Mimo że wyszła za mąż w latach 50. ubiegłego wieku, to dotąd marzyła o tym, by w końcu przymierzyć suknię ślubną.



Spełnione marzenie

Martha Thucker obecnie ma 94 lata i jest 69 lat po ślubie. Z biegiem lat jej marzenie się nie zmieniło. Nie liczyła, że kiedyś uda się jej jeszcze przymierzyć suknię ślubną. To wszystko jednak zorganizowała jej wnuczka. Kobieta podczas oglądania sceny ślubu wyznała wnuczce swoje pragnienie.



Zawsze chciałam przymierzyć suknię ślubną. Kiedy wychodziłam za mąż, nie miałam takiej.

Kobieta od razu postanowiła pomóc babci w spełnieniu jej marzenia. Wiedziała, jak jest ono dla niej ważne. Razem z innymi członkami rodziny wybrali się do salonu sukni ślubnych, by babcia mogła przymierzyć suknię, o której zawsze marzyła.



Chciałam, żeby zrozumiała, że marzenie odroczone nie musi być marzeniem porzuconym.

