Marian Węcławek miał przewidywać przyszłość, analizując swoje sny. Prorok z Leszna zostawił po sobie mnóstwo wizji, które wciąż są interpretowane na nowo przez jego zwolenników.

"Śpiącemu prorokowi" przypisuje się między innymi trafne przepowiedzenie wyniku wyborów prezydenckich w Stanów Zjednoczonych. Marian Węcławek miał mówić także o tym, że w Polsce zostanie wprowadzony stan wojenny. To jednak nie wszystko...

Śpiący prorok z Leszna przewidział III wojnę światową? Tak rozpocznie się konflikt

Węcławek mówił również o III wojnie światowej oraz wydarzeniach, które jego zdaniem mają poprzedzić wybuch konfliktu. Według proroka z Leszna: "na krótko przed III wojną światową, w Rzymie wybuchnie rewolucja, która rozpocznie się w Watykanie". Przyczyną owej rewolucji ma być słabnąca pozycja kościoła rzymskokatolickiego. "Wielu zakonników w Watykanie zostanie zamordowanych, a papież będzie uciekał z Rzymu" - tłumaczył "śpiący prorok". Marian Węcławek twierdził także, że Częstochowa stanie się nowym Watykanem, a władzę w kościele katolickim obejmie czarnoskóry papież.

Co jeszcze miało przyśnić się Węcławkowi? Zdaniem proroka z Leszna: "przed III wojną w Rosji dojdzie do krwawych starć. (...) Wiele byłych republik radzieckich (Ukraina, Białoruś, Litwa) będzie sympatyzować z Polską, chcąc w przyszłości przyłączyć się do niej" - zaznaczył Marian Węcławek w jednej ze swoich przepowiedni.

Kto - według Węcławka - zainicjuje działania zbrojne? Zdaniem proroka III wojna światowa "rozpocznie się w najmniej spodziewanym momencie, kiedy wszyscy będą mówić o pokoju i pojednaniu". Konflikt mają rozpocząć Chiny, które nagle zaatakują Rosję.

Najpierw Chiny w imię wyższości żółtej rasy ruszą na Rosję, aby wydrzeć jej zauralskie terytoria. Do Chińczyków dołączą Turcy i wejdą do Europy, opanowując część kontynentu. Wnet jednak najeźdźcy wycofają się. (...) Rosjanie wracać będą w takim chaosie i rozprężeniu, że nie będą wiedzieć, kto jest ich wrogiem, a kto przyjacielem.

Zdjęcie "Najpierw Chiny w imię wyższości żółtej rasy ruszą na Rosję" - twierdził "śpiący prorok". / 123RF/PICSEL

Co stanie się z Polską? Śpiący prorok z Leszna przewidział przyszłość Polski?

Zdaniem proroka z Leszna Polska także dotkliwie odczuje skutki konfliktu. Niektóre regiony naszego kraju zostają bowiem zniszczone. Marian Węcławek zapowiedział, że "na Polskę żadna bomba nie spadnie, chociaż takie zagrożenie nastąpi". Po zakończeniu działań zbrojnych nasz kraj ma szybko zacząć się rozwijać. Jeśliby wierzyć słowom "śpiącego proroka" - "Polska stanie się mocarstwem europejskim".

Po wielkiej wojnie zniknie na pewien czas nienawiść między ludźmi. (...) Granice państwa sięgać będą za Kijów, Czerkasy, Odessę. Granica zachodnia utrzyma się na Odrze i Nysie. Polska będzie ustalać podział świata na strefy wpływów. Republiki poradzieckie będą ubiegać się o przynależność do państwa polskiego.





