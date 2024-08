Interaktywne gry, płaczące lalki i grające pluszaki — o zabawkach, które dziś święcą triumfy wśród najmłodszych, przed laty nawet nie marzono. Co nie oznacza, że odmawiano dzieciom dobrej zabawy. Bo chociaż w latach 70. i 80. XX wieku zabawki były ograniczonym na rynku towarem , blaszane, drewniane czy plastikowe — każdorazowo dostarczały dużo radości.

Do czasów, które dziś wielu wspomina z prawdziwym sentymentem, powracają kolekcjonerzy. Dają przy tym znak, że stare zabawki , w większości wywołujące dziś nostalgię, po raz kolejny stają się obiektem zainteresowania.

Kiedy w PRL-u zabawki były nie tylko trudno dostępne, ale też drogie, do pracy zabierały się bowiem mamy i babcie - tworząc samodzielnie ubranka dla lalek z materiałów dostępnych w domu. Pomocy nie odmawiali też ojcowie - niejednokrotnie tworząc unikatowe zabawki z drewna. I chociaż, zgodnie z dzisiejszymi kanonami, były nieco tandetne, dzieci uwielbiały je całym sercem. Te, które przetrwały do dziś, po raz kolejny wracają do łask.