Jeśli szukasz rośliny, która wygląda jak coś egzotycznego, to papirus będzie strzałem w dziesiątkę. Ma cienkie, wysokie łodygi zakończone charakterystycznymi parasolkami, które kołyszą się na wietrze. To jedna z tych roślin, które potrafią zrobić cały klimat nie tylko na ogrodzie, ale też na balkonie. Wystarczy większa donica i miejsce w słońcu. Papirus uwielbia wodę, dlatego warto go podlewać często, zwłaszcza w upały, bo w naturze rośnie w mokradłach.

Trzykrotki nie bez powodu stały się ulubienicami urban jungle. Ich liście są paskowane, mięsiste, czasem lekko połyskujące. Świetnie czują się w cieniu i półcieniu, więc jeśli twój balkon nie jest skąpany w słońcu - to idealna opcja. Rozrastają się w gęste kępy, a zwisające pędy nadają kompozycjom lekkości. Są bardzo wdzięczne - wystarczy je podlewać, gdy ziemia przeschnie, i co jakiś czas przyciąć.

Miskant, rozplenica, kostrzewa - to tylko kilka przykładów traw, które sprawdzą się na balkonie. Mają prostą elegancję, bujność i są świetnymi sąsiadami. Nie wymagają wiele, a ich delikatne liście falujące na wietrze tworzą atmosferę spokoju. Posadzone w większych donicach mogą pełnić funkcję naturalnej osłony - dają cień, lekko szumią i zapewniają odrobinę prywatności. A do tego są modne - trawy wracają do łask we wnętrzach i ogrodach.