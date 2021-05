Sprzątaczka oskarża bankierów

Takiej postawy zazdroszczą jej pracownicy na całym świecie. Prosta sprzątaczka stanęła w obronie swojej godności i wygarnęła, co myśli o szefach.

Zdjęcie Sprzątała biura przez 35 lat. W końcu ujawniła co myśli / 123RF/PICSEL

Po 35 latach doprowadzania do porządku biur w jednym z brytyjskich banków, Julie Cousins napisała list do swoich przełożonych. Wytknęła im w nim pogardę dla pracowników najniższego szczebla. " Cześć drogie panie - napisała. - Jutro mój ostatni dzień sprzątania w HSBC. Zostawiam wiadro i środki czyszczące dla swojej następczyni, kimkolwiek będzie" . W dalszej części swojej wiadomości, Julie bezpośrednio zwróciła się do jednej ze swoich przełożonych: "Odchodzę po tym jak agresywnie i brutalnie poniżałaś mnie w biurze. Ale to świadczy o twoim, a nie moim charakterze".

Zdjęcie listu na swoim twitterze opublikował syn kobiety. "Oto dlaczego kocham moją mamę" - napisał. Od tygodnia postawa brytyjskiej sprzątaczki komentowana jest na całym świecie, a wiadomość z twittera krąży z konta na konto. Zwykli ludzie gratulują dumnej kobiecie odwagi w walce o szacunek dla zwykłych pracowników.



"W świecie, w którym możecie być jacy chcecie, przede wszystkim bądźcie uprzejmi" - do bogatych szefów apeluje była już sprzątaczka z Southhampton.



