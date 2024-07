Stawiasz litery w ten sposób? Masz talent, którego inni ci zazdroszczą

Choć w szkole wszyscy uczymy stawiać się takie same litery, z biegiem czasu każdy z nas wykształca swój indywidualny charakter pisma. To, jaki kształt przybierają zapisywanie przez nas litery, ich wielkość, kąt nachylenia, sposób ich łączenia może wskazywać nie tylko na nasz nastrój, ale również na cechy charakteru. Rozwiąż szybki test o sprawdź, co twój charakter pisma mówi o tobie.