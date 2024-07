Inteligencja, obejmując umiejętności interpersonalne czy zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się okoliczności, nie jest wyłącznie kwestią wyniku na teście IQ. Często świadczą o niej bowiem nieoczywiste i nietypowe zachowania, na czele ze skłonnością do niedoceniania własnych możliwości.

Jak się okazuje, osoby inteligentne mają przede wszystkim skłonność do niedoceniania samych siebie, a nawet poniżania swojej osoby. Tematowi przyjrzeli się dokładniej psycholodzy David Dunning oraz Justin Kruger, opisując całe zjawisko jako "efekt Dunninga-Krugera". Nie jesteś więc do końca pewien swojej intelektualnej siły? To jeden z pierwszych znaków, że posiadasz jej całkiem sporo. Ale to dopiero początek. Oto inne cechy, które podpowiedzą ci, że jesteś osobą obdarzoną dawką inteligencji.

Niektóre cechy mogą zupełnie zaskoczyć. Jak się okazuje, spore znaczenie w kwestii ewentualnej inteligencji może mieć fakt bycia... najstarszym. Zespół norweskich epidemiologów w 2007 roku przyjrzał się zebranym przez wojsko danym, powiązując kolejno porządek urodzenia, zdrowie oraz IQ około 250 tysięcy 18- i 19-letnich mężczyzn, urodzonych w latach 1967-76. Pierworodni średnio mieli 103 punkty, drudzy 100, a trzeci 99.

"Ta różnica nie wiązała się z psychologicznymi stosunkami rodziców z dziećmi ani czynnikami biologicznymi" - donosił New York Times na temat badań, podkreślając jednocześnie, że zgodnie z ustaleniami naukowców, pierworodni zdają się odnosić więcej sukcesów zawodowych i osobistych niż drugie i trzecie dzieci.

Istotna może okazać się również... leworęczność. Badania wskazują, że leworęczni, przynajmniej w przypadku mężczyzn, wykazują większą kreatywność i poczucie logiki. Spore znaczenie może mieć także moment, w którym chwyciliśmy za pierwszą książkę. Badania 2 tys. par bliźniąt w Wielkiej Brytanii pokazały bowiem, że jeśli jedno z rodzeństwa szybciej nauczyło się czytać, jednocześnie lepiej radziło sobie na testach umiejętności kognitywnych.

Badania wskazują dodatkowo, że im wyższy poziom inteligencji posiada dana osoba, tym przejawia większą skłonność do późnego kładzenia się spać. Wynikać może to przede wszystkim z panującej wówczas ciszy i zmniejszonej ilości bodźców, sprzyjających zwiększonej koncentracji i kreatywności. Osoby inteligentne chętniej pracują więc po zmroku, gdyż to właśnie wtedy do głowy przychodzą im najlepsze pomysły.

Inteligentni w wielu przypadkach są także wielkimi indywidualistami, którzy uwielbiają swoje własne towarzystwo i odpoczynek w błogiej samotności. Podobna metoda pozwala im na regeneracją i zagłębienie się we własnych myślach. Nie oznacza to jednak, że nie cenią sobie towarzystwa innych - kilka dni samotności nie jest dla nich problemem, ale na co dzień chętnie poszukują również kontaktów z innymi, przykładając sporą wagę do związków i przyjaźni.

