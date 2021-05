Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Jak go świętować?

8 maja obchodzimy kolejny Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Święto to wypada zawsze w drugą sobotę maja i ma na celu zwrócenie uwagi świata na potrzebę sprawiedliwego handlu i jego wkład w walkę z ubóstwem oraz wyzyskiem.

Zdjęcie Na całym świecie wciąż wykorzystuje, a wręcz wyzyskuje się miliony pracowników / 123RF/PICSEL

Pierwowzorem tego dnia był Europejski Dzień Sklepów Świata zorganizowany po raz pierwszy w 1966 roku. W Polsce pierwszy raz świętowaliśmy w 2006 roku - tego dnia Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu wprowadziło na nasz rynek pierwsze certyfikowane produkty Fair Trade.

Fair Trade, czyli Sprawiedliwy Handel to ruch opierający się na kilku zasadach, w obrębie których stworzono system certyfikacji Fairtrade:

Uczciwa cena

Zgodnie z tą zasadą cena, jaką producent otrzyma za swoje produkty powinna być ustalona z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań oraz pokrywać koszty zrównoważonej społecznie i ekologicznie produkcji.

Bezpieczne praktyki handlowe i szacunek

Zgodnie z tą zasadą producent ma prawo liczyć na bezpośrednią relację z organizacją handlową, gwarantuje się mu również krótki czas oczekiwania na zapłatę oraz skrócony łańcuch pośredników.





Sprawiedliwe płace

Sprawiedliwy handel to sprawiedliwe płace - pracownikom należy wiec zapewnić wystarczające środki do utrzymania siebie i swoich rodzin. Fairtrade chroni również dzieci, których nie można wykorzystywać do pracy, zapewnia właściwe warunki socjalne, bezpieczeństwo i równe płace kobiet i mężczyzn.





Zwiększanie świadomości konsumentów

Zgodnie z tą zasadą organizacje Fairtrade muszą edukować i uświadamiać również nas, konsumentów, zachęcać do podejmowania etycznych wyborów poprzez interesowanie się skąd produkt pochodzi i w jakich warunkach został wyprodukowany.



Na całym świecie wciąż wykorzystuje się, a wręcz wyzyskuje miliony pracowników, w tym dzieci. Najgorsza sytuacja panuje oczywiście w krajach globalnego Południa. Rolnicy i pracownicy pracują w bardzo ciężkich warunkach, wręcz na granicy ubóstwa, a przecież dostarczają nam cennych i drogich produktów, takich jak kakao, banany czy bawełna.

Fairtrade Polska zachęca do przyłączenia się do akcji Miesiąc Fairtrade 2021, która ma na celu zwrócenie naszej uwagi na warunki pracy rolników w krajach globalnego Południa. Na pozór niewiele jesteśmy w stanie zrobić, w rzeczywistości tylko od nas zależy czy warunki ich pracy i życia poprawią się, a my będziemy mogli bez wyrzutów sumienia sięgać po wyprodukowane w tych krajach produkty. Wybierajmy te opatrzone znakiem Fairtrade (jest ich naprawdę sporo!) i zachęcajmy do tego innych konsumentów. Zwróćmy uwagę pracodawcy, by kupował kawę, herbatę czy odzież roboczą z certyfikatem Fairtrade i edukujmy tych, którzy o ruchu wiedzą jeszcze niewiele. Po prostu, kupujmy odpowiedzialnie, nie tylko od święta!