To węgierskie miasto było hitem majówki. Nowa konkurencja dla Budapesztu?

Węgierski Eger z roku na rok zyskuje coraz większą popularność wśród polskich turystów. W tym roku okazał się być prawdziwym hitem na majówkę i nietrudno się temu dziwić. Malownicze uliczki, historia sięgająca czasów osmańskich najazdów, znakomite wina i nietypowe atrakcje, jak muzeum The Beatles, sprawiają, że to idealny kierunek na kilkudniowy wyjazd. Jeśli nie zdążyliście odwiedzić go podczas majówki — nic straconego, sezon turystyczny dopiero się rozkręca.