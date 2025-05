Choć truskawki kojarzą się głównie z deserami i beztroskim latem, u niektórych osób ich spożycie może wywołać silną reakcję alergiczną. Odpowiedzialne za to są białka obecne w owocach, które wrażliwy układ odpornościowy traktuje jak zagrożenie. Organizm reaguje wytwarzaniem przeciwciał IgE i uwalnianiem histaminy - substancji odpowiedzialnej za objawy alergii.

Najczęściej uczulenie dotyka dzieci, ale występuje także u dorosłych. Objawy mogą pojawić się już po kilku minutach od zjedzenia owocu - najpierw jako drobna wysypka, swędzenie czy obrzęk ust. W cięższych przypadkach dochodzi do skurczu dróg oddechowych, trudności w oddychaniu, a nawet zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego.

Wysypka po truskawkach może przyjmować różne formy: od delikatnego zaczerwienienia, przez swędzące krosty, aż po pokrzywkę - charakterystyczne bąble przypominające odczyn po oparzeniu. Objawy skórne to jednak tylko część problemu. Alergia na truskawki często objawia się również dolegliwościami ze strony układu pokarmowego - nudnościami, biegunką, bólami brzucha i wzdęciami.

Szczególnie niepokojące są objawy dotyczące jamy ustnej i dróg oddechowych . Obrzęk języka, warg czy gardła może utrudniać przełykanie, a nawet oddychanie. Jeżeli do tego dojdą duszności, zawroty głowy, nagły spadek ciśnienia czy utrata przytomności - należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Taka reakcja może świadczyć o anafilaksji , która wymaga szybkiego podania adrenaliny.

Uważaj na pierwsze porcje u dzieci. To bardzo ważne

Lekarze zalecają ostrożność we wprowadzaniu truskawek do diety najmłodszych. U niemowląt mogą one wywołać silną reakcję uczuleniową - dlatego nie należy podawać ich przed ukończeniem 10. miesiąca życia. Również kobiety karmiące piersią powinny zrezygnować z truskawek, jeśli u dziecka pojawiły się objawy nietolerancji.