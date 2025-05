Zatkany filtr to problem, który może objawiać się na różne sposoby. Dowiedz się, jak go rozpoznać i się z nim uporać. To prostsze, niż myślisz.

Po czym rozpoznać, że filtr w pralce jest zapchany?

Filtr w pralce odpowiada za usuwanie zanieczyszczeń. Regularne użytkowanie sprzętu może prowadzić do zatykania się tego elementu. Włosy, sierść, a także kurz czy włókna z ubrań mogą do niego trafiać i zmniejszać przepływ wody, a także powodować zatory. W filtrze mogą gromadzić się resztki płynów czy kapsułek do prania, które zaczynają po czasie go oblepiać i wpływać na funkcjonowanie pralki. Twarda woda może z kolei skutkować kamieniem, którego nadmierna ilość również odbije się na praniu.

Zapchany filtr może objawiać się na kilka sposobów. Przede wszystkim pralka przestaje być wydajna, pranie nie pachnie ładnie, a ubrania są niedoprane i pozostają na nich plamy. To jednak nie wszystko. Źle funkcjonujący filtr można zauważyć podczas pracy sprzętu - nadmierny hałas, nieskończone cykle prania albo cofająca się woda, która pozostaje po praniu w bębnie to znaki, na które warto zwrócić uwagę.

Co się stanie, jeśli nie opróżnisz filtra pralki?

Zaniedbanie filtra pralki może prowadzić nie tylko do dalszych problemów z praniem, ale także do zepsucia się sprzętu. Z tego powodu, aby uniknąć kosztownej naprawy usterki, warto regularnie sprawdzać, czy filtr jest czysty i czy pralka dobrze działa.

Jeśli masz problem z wyciągnięciem filtra pralki, zajrzyj do instrukcji obsługi danego modelu. Mogą tam się znaleźć ważne informacje na temat tego, w jaki sposób się do niego dostać oraz, jak go wyczyścić.

Jak wyjąć filtr z pralki? W ten sposób go wyczyścisz

Filtr znajdziemy za niewielką klapką w dolnej części obudowy pralki. W przypadku sprzętów ładowanych od frontu najczęściej znajduje się po prawej stronie. Z kolei w pralkach ładowanych od góry, po lewej.

Zanim zaczniesz odkręcanie filtra, upewnij się, że pralka jest odłączona od zasilania. Możesz również podłożyć pod nią ściereczkę i niewielką miskę. Często w filtrze kryje się woda pozostała po praniu, która może się wylać.

Do odchylenia klapki może potrzebny być śrubokręt albo inni płaski przedmiot. Wystarczy ją lekko podważyć, a następnie zdjąć albo otworzyć. Następnie zobaczymy zdejmowany panel albo zaślepkę, który wystarczy odkręcić. Wtedy dostaniemy się do filtra, który należy wyjąć i wyczyścić. Można zrobić to pod bieżącą wodą za pomocą miękkiej szczoteczki. Lepiej unikać agresywnych środków do czyszczenia oraz twardych szczotek, które mogą prowadzić do uszkodzenia elementu.

Zanim umieścimy czysty filtr ponownie w pralce, warto sprawdzić również obudowę. Tam też mogą kryć się zanieczyszczenia. Za pomocą miękkiej szczotki wystarczy delikatnie je usunąć.

Na końcu filtr wsadzamy do pralki, zakręcamy zaślepką i zakrywamy klapką. Możemy od razu uruchomić pralkę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Jagna Ambroziak: Jak rozpoznać osobę narcystyczną? INTERIA.PL