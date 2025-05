Nawodnienie organizmu jest kluczowe dla zdrowia. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Równowaga elektrolitowa wpływa na nasze samopoczucie, dobre funkcjonowanie całego ciała, brak bólów głowy, odpowiedni poziom energii i szereg innych pozytywnych oddziaływań. Warto pamiętać o piciu zalecanych przez specjalistów 1,5 - 2 litrów wody dziennie. Jednak sprawy mają się zgoła inaczej, jeśli przyjrzymy się dokładniej nawykowi, który wiele osób uznało za pełen benefitów, a jednak nie do końca może być dla nas dobry, a mianowicie: picie wody tuż przed położeniem się spać.