Czym jest świadczenie "800 plus"?

Od początku br. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Od początku funkcjonowania programu Rodzina 500+ do listopada 2023, świadczenie zostało przekazane niemal 7 mln dzieci, a rodziny otrzymały wsparcie w wysokości blisko 255 mld zł.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia przez dziecko:

matce lub ojcu;

opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka); - jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca/opiekuna faktycznego;

opiekunowi prawnemu dziecka;

rodzinie zastępczej;

osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka;

dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Szykują się zmiany w programie "800 plus"

Z programu społecznego "800 plus" mogą korzystać w Polsce również osoby z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wsparcie, na które składamy się wszyscy, ma obowiązywać do 4 marca 2024 roku. Jak ustalili dziennikarze Rzeczpospolitej, koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy ma przegłosować wprowadzenie 6-miesięcznego okresu przejściowego liczonego właśnie od marca. Oznacza to, że specustawa przestanie działać we wrześniu. Będzie to też ostatni miesiąc, kiedy uchodźcy wojenni z Ukrainy otrzymają to świadczenie. " - informuje Polsat News.

Coraz więcej krajów w Europie decyduje się na ograniczenie pomocy socjalnej dla Ukraińców. Jednym z nich jest Norwegia. Wiele państw wdraża projekty mające zachęcić Ukraińców do podjęcia pracy.

"Nowy rząd nie zamierza zostawić setek tysięcy osób, które schroniły się w Polsce na pastwę losu. Mówi się, że koalicja będzie chciała raczej iść w kierunku wsparcia dla osób ze wschodniej Ukrainy, w tym tych, które wymagają profesjonalnej opieki medycznej" - dodaje Polsat News.