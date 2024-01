Kiedy otrzymasz 800 plus? Pierwsze styczniowe przelewy już zostały wysłane

800 plus od 2024 roku. Co trzeba zrobić, by otrzymać większe świadczenie?

Życie i styl 2024 rok przyniósł zmiany w emeryturach. Pieniądze dotrą do seniorów w innych terminach 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze wzrosło z 500 do 800 zł. Zmiana jego wysokości następuje automatycznie, a to oznacza, że osoby uprawnione do jego otrzymywania nie muszą składać dodatkowych wniosków.

Jak czytamy na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, świadczenie w wysokości 800 zł przysługuje osobom, które na dzień 1 stycznia 2024 roku mają prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku.

Nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy rozpocznie się 1 lutego 2024 roku. Można je składać za pomocą aplikacji mobilnej mZUS, PUE ZUS, portalu Emp@tia oraz bankowości elektronicznej banków lub SKOK, które współpracują z ZUS.

Harmonogram wypłat 800 plus

Zmiana wysokości świadczenia wychowawczego nie miała wpływu na harmonogram wypłat, a to oznacza, że 800 plus będzie wpływać na konta osób uprawnionych dokładnie w takich samych terminach co 500 plus w poprzednich miesiącach.

Zdjęcie 1 stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze wzrosło z 500 do 800 zł

Kiedy ZUS wypłaca pieniądze? Oto harmonogram 800 plus:

2. dzień miesiąca

4. dzień miesiąca

7. dzień miesiąca

9. dzień miesiąca

12. dzień miesiąca

14. dzień miesiąca

16. dzień miesiąca

18. dzień miesiąca

20. dzień miesiąca

22. dzień miesiąca

Trzeba podkreślić, że przez wypadające w dniu wypłaty święto bądź dzień wolny pieniądze trafiają na konta zazwyczaj dzień wcześniej. W styczniu przesunięcia nastąpią w przypadku osób otrzymujących 800 plus 7, 14 i 20 dnia miesiąca. Są to dni weekendowe, a więc wypłata świadczenia nastąpi do piątku.

Pierwsze przelewy 800 plus już zostały wysłane. Pieniądze trafiły do rodziców i opiekunów otrzymujących świadczenie 2, 4 i 7 dnia miesiąca. Jak dowiadujemy się ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tych dniach przekazano osobom uprawnionym w sumie 1,6 mld zł.

