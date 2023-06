Baran (21.03-19.04)

Przed Baranami w tym miesiącu pojawi się wiele wyzwań, ale nie będą one złe. Jednak kosztują je wiele energii oraz wysiłku, będzie to zdecydowanie bardzo męczący dla nich okres. Osoby spod tego znaku muszą postarać się zachować równowagę między pracą a odpoczynkiem. Zaniedbanie może przynieść opłakane skutki.

Miłość

Sfera uczuciowa dla Baranów to bardzo burzliwy okres. Na drodze pojawią się różne wzloty i upadki. Jest dla nich szansa na zbudowanie stabilnego i poważnego związku, jednak nie będzie to łatwe, gdyż mogą natrafić na wiele trudności i kłótnie. Barany muszą popracować nad swoją komunikacją oraz szczerością, jeżeli chcą uniknąć kłopotów. Jeśli osoby spod tego znaku nie zdobędą zaufania swojej drugiej połówki, to nie doświadczą wsparcia z jej strony. Samotne Barany nie będą miały szczęścia do zbudowania poważnej relacji. Czekają je nowe znajomości, jednak będą one wyłącznie przelotne.

Zdjęcie Baran będzie musiał wykazać się dojrzałością w tym miesiącu, aby móc zbudować stabilną relację / 123RF/PICSEL

Praca i finanse

Osoby spod tego znaku będą musiały więcej od siebie wymagać w tym miesiącu, gdyż bez własnej inicjatywy i determinacji daleko nie zajdą. Kariera będzie dla nich dynamiczna, ponieważ wszystko tak naprawdę będzie w rękach Baranów. Jeżeli nie poszukają równowagi między życiem prywatnym a pracą, to grozi im wypalenie zawodowe.

Zdrowie

W jednym momencie Barany będą czuć się pełne energii, a w następnym wypompowane emocjonalne. Muszą słuchać tego co sygnalizuje im ciało. Osoby spod tego znaku muszą w tym miesiącu porządnie się wysypiać i zadbać o higienę snu. Czeka je wiele stresu, więc warto pomyśleć nad zajęciami, które ukoją ich nerwy. Mogą spróbować medytacji lub praktyki mindfulness.

Zdjęcie Barany czeka wymagający okres w pracy, będą musiały znaleźć czas na odpoczynek / 123RF/PICSEL

Bliźnięta (21.05-20.06)

Osoby spod znaku Bliźniąt czekają w tym miesiącu znaczące zmiany i niespodzianki. Podjęte w lipcu decyzje okażą się kluczowe w przyszłości.

Miłość

Bliźnięta będące w związku będą czuły się dosyć niepewnie. Pojawić się mogą także konflikty i napięcia, które utrudnią komunikację. Osoby spod tego znaku nie powinny podejmować pochopnych i emocjonalnych decyzji, gdyż mogą przynieść wiele szkód. Lepiej wziąć oddech i dobrze przemyśleć swój następny ruch. Wolne Bliźnięta nie mogą liczyć w tym miesiącu na prawdziwą miłość, muszą jeszcze na to poczekać. Przyjdzie kiedyś odpowiedni dla nich moment.

Zdjęcie Niektóre Bliźnięta poczują się w lipcu bardzo samotne / 123RF/PICSEL

Praca i finanse

W tym miesiącu Bliźnięta muszą być elastyczne, aby dostosować się do nowych warunków pracy. To odpowiedni czas, aby wybrać w końcu konkretną ścieżkę kariery i skończyć pałętać się od śmieciówki do śmieciówki. Bliźnięta mogą mieć finanse pod kontrolą, jeżeli przestaną wydawać pieniądze na lewo i prawo. Muszą nauczyć się oszczędzać.

Zdrowie

Bliźnięta muszą w lipcu skupić się przede wszystkim na swoim zdrowiu. Powinny zadbać o swoje ciało oraz umysł. Mimo wakacji nie powinny zapominać o aktywności fizycznej oraz zdrowej diecie. Osoby spod tego znaku powinny również uwzględnić relaks i odpoczynek w swoich planach, aby zachować dobry stan zdrowia. Bliźnięta nie powinny bać, prosić się o pomoc, zwłaszcza wtedy, gdy będą jej naprawdę potrzebować.

Zdjęcie Bliźnięta muszą najpierw zadbać o siebie / 123RF/PICSEL

