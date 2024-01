Spis treści: 01 Najpopularniejsze imiona żeńskie w pierwszej połowie 2023 roku

02 Najpopularniejsze imiona męskie w pierwszej połowie 2023 roku

03 Jakie imiona nadawano najczęściej w 2023 roku w największych polskich miastach?

04 Rankingi imion z 2022 roku

Najpopularniejsze imiona żeńskie w pierwszej połowie 2023 roku

W pierwszej połowie 2023 roku wśród imion nadawanych dziewczynkom królowała Zofia. Imię to otrzymało dokładnie 2626 dzieci. Warto dodać, że przez wielu jest ono uważane za najpiękniejsze na świecie. Pochodzi z języka greckiego i oznacza "mądrość".

Na drugim miejscu uplasowała się Zuzanna - imię to ma pochodzenie biblijne i oznacza "lilię". Podium z kolei zamyka Laura, a imię to wywodzi się z łaciny.

Ponad dwa tysiące dziewczynek w pierwszej połowie ubiegłego roku otrzymało jeszcze imiona Hanna, Maja oraz Julia. Pierwszą dziesiątkę natomiast uzupełniają: Oliwia, Pola, Alicja i Maria.

Najpopularniejsze imiona męskie w pierwszej połowie 2023 roku

Wśród chłopców wielkim hitem okazał się Nikodem - imię to nadano 3317 razy. Wywodzi się z języka greckiego i oznacza "tego, który zwycięża dla ludu".

Drugie miejsce należało w pierwszej połowie 2023 roku do Antoniego. Imię to jest pochodzenia łacińskiego. Ostatnie miejsce na podium to Jan, czyli kolejne imię wywodzące się z Biblii.

Więcej niż 2000 chłopców otrzymało również imiona Aleksander, Franciszek, Leon, Jakub i Mikołaj. Czołową dziesiątkę zamykają z kolei Ignacy oraz Stanisław.

Jakie imiona nadawano najczęściej w 2023 roku w największych polskich miastach?

W Warszawie w 2023 roku urodziło się ponad 29 tysięcy dzieci. Jeśli chodzi o dziewczynki, to pierwsze miejsce pokrywa się w resztą kraju - w stolicy najczęściej nadawano imię Zofia. Kolejne miejsca należą do Julii i Laury. Natomiast wśród chłopców brakuje najpopularniejszego w całej Polsce w pierwszym półroczu Nikodema - w stolicy królował Jan, a podium uzupełniają Aleksander oraz Antoni.

Z kolei w Krakowie rodzice nie pokochali Zofii - pierwsze miejsce zajmuje Hanna, a kolejne Julia i Zuzanna. Również Nikodem nie podbił tutaj serc rodziców, bowiem najpopularniejszym imieniem dla chłopców okazał się Jan, zaś podium uzupełniają Jakub i Aleksander.

Hanna wygrała również we Wrocławiu. Kolejne miejsca zajęły najpopularniejsze w całej Polsce Zofia i Zuzanna. Jak można zauważyć, Nikodem nie królował w największych miastach w Polsce - tutaj również brakuje go w top 3. Są za to Jan, a także Jakub i Leon.

Rankingi imion z 2022 roku

Widać, że większość trendów utrzymuje się w kolejnych latach. W 2022 roku wśród dziewczynek również dominowała Zofia, a następnie Zuzanna, Hanna, Laura, Maja oraz Julia, a więc ta sama szóstka, która zajmuje czołowe miejsca także i w pierwszej połowie 2023 roku. W pierwszej dziesiątce jedynie Polę zastąpiła Maria.

Wśród chłopców natomiast najbardziej w oczach rodziców zyskał Nikodem, który przesunął się w pierwszej połowie ubiegłego roku w porównaniu do całego 2022 z czwartego na pierwsze miejsce - kosztem Antoniego. Wysoko byli i wciąż są również Jan, Aleksander czy Franciszek. Jedyną zmianą w pierwszej dziesiątce okazał się Ignacy, który zastąpił w niej Filipa.

