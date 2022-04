Te Polki mogą dostać powołanie do wojska. Ustawa mówi jasno

Polska armia rozpoczęła szkolenia dla rezerwistów. Od lutego wezwania na ćwiczenia otrzymało już ponad 220 tys. osób - nie tylko mężczyźni, ale i kobiety. Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana w Polsce od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r.

Kwalifikacja wojskowa będzie przeprowadzana w Polsce od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, obowiązkowe ćwiczenia wojskowe będą prowadzone cyklicznie do 2035 roku.

Kto podlega kwalifikacji wojskowej

W tym roku przed komisją wojskową muszą stawić się m.in. mężczyźni z rocznika podstawowego, urodzeni w 2003 roku. Obowiązek ten dotyczy również mężczyzn z roczników starszych, urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie mają jeszcze sprecyzowanej kategorii zdolności do służby wojskowej. Kwalifikacja czeka również m.in. osoby urodzone w latach 2001- 2002, które otrzymały kategorię B.

Te kobiety mogą dostać powołanie do wojska

Obowiązek stawienia się do wojskowej kwalifikacji mają również kobiety. Takie wezwanie mogą otrzymać Polki urodzone w latach 1998-2003, które w tym roku zakończą naukę w szkołach, uczelniach medycznych i weterynaryjnych, jak i na kierunkach psychologicznych.

Obowiązek dotyczy absolwentek uczelni publicznych i niepublicznych, które w danym roku akademickim kończą naukę na kierunkach takich jak: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria lub w szkołach policealnych na kierunkach: farmacja, ratownictwo medyczne, weterynaria.

Kto nie podlega klasyfikacji wojskowej?

Obywatele będący równocześnie obywatelami innych krajów, stale zamieszkujący poza granicami Polski, nie są objęci obowiązkiem obrony w Polsce. Nie podlegają również obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Zdjęcie Obowiązek stawienia się do wojskowej kwalifikacji mają również kobiety / Adam Burakowski / East News

Komisja wojskowa dla kobiet. Jak wygląda?

Osoby, które otrzymają imienne wezwanie od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, obowiązkowo muszą się stawić do kwalifikacji wojskowej. Polega ona na poddaniu się obowiązkowym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej.

Komisja dla kobiet odbywa się w innym terminie niż mężczyzn. Jak wygląda? Lekarz bada wzrok, sprawdza wagę, ciśnienie i wzrost. Podczas komisji mogą paść pytania o tryb życia, używki, przebyte choroby i obecność tatuaży.

Kobiety mogą zostać również poproszone o rozebranie się do samej bielizny w celu zbadania wad postawy, deformacji ciała i chorób skóry.

Zdjęcie Komisja dla kobiet odbywa się w innym terminie niż mężczyzn / East News

Klasyfikacja wojskowa. Jakie dokumenty zabrać?

- Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki - informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Natomiast osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny powinny zabrać dowód osobisty, dokumentację medyczną i książeczkę wojskową.

Kategorie zdolności do wojska

Po przeprowadzeniu badań komisja określa zdolność służby wojskowej i na podstawie wyników orzeka, do której grupy zalicza się kandydat na żołnierza.

Wyróżniamy cztery kategorie zdolności do wojska:

Kategoria A - zdolny(a) do czynnej służby wojskowej,

- zdolny(a) do czynnej służby wojskowej, Kategoria B - czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej,

- czasowo niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej, Kategoria D - niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

- niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, Kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny(a) do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Czy kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa?

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w czasie pokoju obejmuje wszystkich mężczyzn i niektóre kobiety, którzy w danym roku kończą 19 lat.

Jeśli wezwane osoby nie stawią się przed komisją wojskową, muszą liczyć się z prawnymi konsekwencjami.

Grozi im kara grzywny lub kara pozbawienia wolności. Tak wynika z art. 144 § 1 Kodeksu Karnego. Jeśli ktoś nie zgłasza się do odbycia służby wojskowej w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zdjęcie Jeśli wezwane osoby nie stawią się przed komisją wojskową, muszą liczyć się z prawnymi konsekwencjami / Wojciech Wojtkielewicz/Polska Press/East News / East News

Jakie jest wynagrodzenie za ćwiczenia wojskowe?

Zależy przede wszystkim od stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego za każdy dzień ćwiczeń. I tak na przykład szeregowy otrzymuje 117,13 zł, a kapitan - 184,95 zł netto. Na czas ćwiczeń rezerwiści otrzymują również bezpłatne umundurowanie zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną.

W przypadku, gdy ćwiczenia są organizowane poza miejscem zamieszkania, rezerwiście przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej. Jeśli wezwany na ćwiczenia rezerwista pracuje, pracodawca musi mu udzielić na ich czas urlop bezpłatny.

