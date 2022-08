Ludzie wierzyli w znaczenie snów jeszcze na długo przed tym, zanim onirolodzy zajęli się badaniem korelacji pomiędzy snem i funkcjami naszego mózgu. Dawniej wierzono, że sny są formą przewidywania przyszłości. Dziś pogląd ten podziela mniejszość, jednak niektórzy wciąż uważają, że sny mogą być zwiastunem tego, co wydarzy się za kilka dni, miesięcy czy lat.

O ile dobre omeny na ogół nam nie przeszkadzają, o tyle sny, które zwiastują nieszczęście, wzmagają lęk i przerażenie. Nieszczęśliwe sny lub koszmary, nie zawsze spełniają się na jawie, jednak na całym świecie są osoby, które twierdzą, że miały sny zwiastujące chorobę czy inne życiowe tragedie, które później się spełniły.

Reklama

Sny, które zwiastują nieszczęście. Ludzie obawiają się ich od wieków

Jeżeli to prawda, to jakie sny zwiastują nieszczęście? Na niechlubnej liście pojawiają się oczywiste omeny, takie jak diabeł czy wypadek. Naszą czujność wzmagać powinny jednak również między innymi takie symbole jak:

zęby

ślub

samotność

dzban

chwasty

robaki

ogień

trąba powietrzna

trzęsienie ziemi

powódź

Sennik: Diabeł. Co oznacza sen o diable?

Sen o diable to jeden z najczęstszych koszmarów, z jakimi mamy do czynienia. Jeśli przyśni nam się szatan, musimy zachować czujność. Jest to bowiem symbol nieszczęścia i zapowiedź złych zdarzeń, w tym również śmierci, chociaż jest to sporadyczne.

Zdjęcie Sen o diable to nic dobrego. Jeśli systematycznie śni nam się szatan, powinniśmy przyjrzeć się swojemu postępowaniu / 123RF/PICSEL

Najczęściej sen o diable uświadamia nas, że nasze zachowanie w stosunku do innych ludzi pozostawia wiele do życzenia. Powinniśmy więc zacząć lepiej traktować rodzinę i przyjaciół, aby uniknąć niemiłych konsekwencji.

Sennik: Zęby. Co oznacza sen o zębach?

Sen o zębach nie jest niczym złym, o ile są one zdrowe. Jeżeli natomiast widzimy zepsute zęby, jest to zwiastun niepowodzeń i porażki np. w pracy.

Zdjęcie Sen o zębach może mieć różne znaczenia. Nie zawsze zwiastuje śmierć, choć sennik nie wyklucza i takiej opcji / 123RF/PICSEL

Jeśli myjesz zęby, to być może starasz się za bardzo i to dążenie do perfekcji ci nie służy. Wypadanie zębów w śnie może oznaczać rozstanie, chorobę lub poważny wypadek bliskiej osoby. Niewątpliwie jest to więc sen, który zwiastuje nieszczęście.

Sennik: Ślub. Co oznacza sen o ślubie?

Wydawać by się mogło, że sen o ślubie jest dobrym omenem, jednak tak naprawdę z reguły zapowiada on kłopoty. Osoby w związkach, które śnią o zaślubinach, mogą czekać spore problemy w relacjach z partnerem, lub też dojdzie do rozstania.

Zdjęcie Mnóstwo osób cieszy się na myśl o tym, że mógłby przyśnić im się ich własny ślub. Niestety to nie jest dobra wizja / 123RF/PICSEL

Jeszcze gorzej, jeśli to ty jesteś głównym bohaterem ceremonii. Według niektórych senników sen o ślubie to symbol, że wkrótce umrzeć może bliska osoba.

Sennik: Wypadek. Co oznacza sen o wypadku?

Sen o wypadku może oznaczać, że wkrótce czeka nas nieprzyjemne zdarzenie lub kryzys. To przestroga przed popełnieniem błędów w życiu osobistym. Trzeba zachować czujność.

Zdjęcie Sen o wypadku to znak, że potrzebujemy ochrony / Picsel / 123RF/PICSEL

Los daje nam sygnały, że nasze lekkomyślne zachowanie będzie miało bardzo poważne konsekwencje, więc trzeba się teraz szczególnie pilnować. Jeśli w śnie sami robimy sobie krzywdę, to znak, że potrzebujemy ochrony i powinniśmy poprosić o pomoc.

Sennik: Samotność. Co oznacza sen o samotności?

Sen o samotności to nie zwiastun, że nigdy nie uda nam się znaleźć bratniej duszy, choć wiele osób mylnie go tak interpretuje. Być może po prostu jesteś znużony ludźmi w swoim otoczeniu. Warto skupić się na sobie, a nie na siłę starać się rozwiązywać cudze problemy.

Zdjęcie Sen o samotności wcale nie musi oznaczać, że nigdy nie znajdziemy dla siebie partnera / © Panthermedia

Sen ten przekazuje, że toksyczne znajomości nam nie służą. Ci, którzy śnią o zagubieniu w ślepej uliczce, powinni zaś przygotować się na problemy i nieporozumienia w sferze zawodowej. Trzeba zwrócić uwagę na fałszywych doradców.

Sennik: Dzban: Co oznacza sen o dzbanie?

Kolejny sen, który zwiastuje nieszczęście to sen o dzbanie lub innym naczyniu, które jest puste, albo całkowicie rozbite. Pierwszy przypadek zapowiada łzy i cierpienie w relacjach z innymi ludźmi.

Zdjęcie Interpretacja snu o dzbanie różni się w zależności od tego, jak stare jest to naczynie i czy zostało ono rozbite / 123RF/PICSEL

Sen o rozbitym dzbanie najczęściej zapowiada konflikty w małżeństwie lub relacji partnerskiej. Może jednak również odnosić się do problemów rodzinnych np. nieporozumień w relacjach z matką czy siostrą. Jeśli dzban jest stary, najprawdopodobniej są to sprawy, które od lat były zamiatane pod dywan.

Sennik: Chwasty. Co oznacza sen o chwastach?

Jeśli wyrywasz chwasty we śnie, to najprawdopodobniej poradzisz sobie z problemami. Może nawet czeka cię awans lub nowa, obiecująca znajomość. Niestety nie zawsze sen o roślinach oznacza dobre rzeczy.

Zdjęcie Chwasty są problemem niemal w każdym ogrodzie, ale gdy się śnią, to może być zły znak / 123RF/PICSEL

Chwasty, które bezwzględnie zarastają ogród, są metaforą fałszywych osób, które życzą nam jak najgorzej. Niezależnie od tego, czy już są obecne w naszym życiu, czy też dopiero się pojawią, nie należy im ufać.

Sennik: Robaki. Co oznacza sen o robakach?

Podobne znaczenie ma sen o robakach. Z tą różnicą, że może on również dotyczyć utraty pieniędzy lub wyniszczających wyrzutów sumienia. Być może nasze postępowanie prowadzi nas do powolnej samodestrukcji. Powinniśmy się nad tym zastanowić, bo nie wszystko, co robimy, musi działać na naszą korzyść.

Zdjęcie Sny o robakach nigdy nie zwiastują niczego dobrego / Thomas Lohnes / Contributor / Getty Images

Sennik: Żywioły. Znaczenie snu o ogniu, powodzi, tornadzie lub trzęsieniu ziemi?

Inne nieszczęśliwe sny to sny, w których widzimy żywioły. Na ogół nie zwiastują one jednak poważnych kataklizmów, takich jak, chociażby wybuch wulkanu . Oczywiście może się tak zdarzyć, ale na ogół takie miraże odnoszą się do naszych relacji z bliskimi.

Sny o ogniu - czekają nas problemy z osobami spod ognistych znaków zodiaku takich jak: Baran, Lew i Strzelec.

Sny o powodziach - wystrzegać należy się konfliktów z ludźmi spod znaków wodnych takich jak: Rak, Skorpion czy Ryby.

Sny o tornadach - trzeba teraz uważać zwłaszcza na zodiakalne Bliźnięta, Wagi i Wodniki.

Sny o trzęsieniu ziemi - zaszkodzić mogą nam znaki zodiaku, których żywiołem jest ziemia. Są to: Byk, Panna i Koziorożec

Zdjęcie Jeśli śni nam się wybuch wulkanu, to najprawdopodobniej czekają nas konflikty z osobami, których znaki zodiaku należą do żywiołu ognia / 123RF/PICSEL

Czytaj również:

Ile czasu po spożyciu alkoholu nie można prowadzić? Sen i śniadanie nie wystarczą

"Teraz mam spanko". Ale po co śpimy? Nowy eksperyment odsłania tajemnice snu

Zobacz także: