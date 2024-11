Dla jednych, wraz z nadejściem chłodów, stają się obowiązkowym elementem wyposażenia szafy - bo chronią przed chłodem i zabezpieczają przed ewentualną, czyhającą za rogiem chorobą. Dla drugich bywają jednak do reszty znienawidzone - bo elektryzują włosy, niejednokrotnie szybko rozprawiając się z nawet najdokładniej wykonanym makijażem.

Podczas gdy sklepowe półki wręcz uginają się pod ich namiarem - kusząc nie tylko różnymi modelami, ale również kolorami, nawet wybranie tej ulubionej nie gwarantuje, że ostatecznie okaże się ona idealną. Czapki są bowiem trudnym orzechem do zgryzienia. O ile nie zna się swojego kształtu twarzy .

Chcąc dobrać idealne, zimowe nakrycie głowy warto dokładnie przyjrzeć się swojej twarzy, określając kolejno jej kształt. By nie mieć żadnych wątpliwości, należy odgarnąć włosy i związać je z tyłu, a ewentualną grzywkę upiąć i odsłonić czoło. Kolejno stanąć przed lustrem i obrysować swoje odbicie (na przykład kremem) na jego tafli, skupiając się przy tym przede wszystkim na czole, policzkach i brodzie. A potem tylko określić kształt swojej twarzy - po to, by później bez trudu dobrać czapkę idealną.