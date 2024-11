Zakwas z buraków to same korzyści

Zakwas z buraków albo kwas buraczany, to produkt, który w Polsce jest powszechnie znany od dawien dawna. Wiadomo, że bez niego nie powstanie tradycyjny barszcz bożonarodzeniowy, ale jego zastosowanie wychodzi daleko poza kulinaria, ponieważ to cenny składnik diety. Można go przygotowywać przez cały rok, ponieważ buraki są powszechnie dostępne, a jeśli wyrobimy sobie nawyk regularnego picia, to wyjdzie to nam tylko na zdrowie. Zakwas z buraków jest nieoceniony szczególnie jesienią i zimą, ponieważ ma mnóstwo składników odżywczych, które są na wagę złota. Warto po niego sięgać wtedy, kiedy kluczowe narządy nie domagają i chcemy poprawić kondycję organizmu. Jak zrobić zakwas z buraków? Wystarczy odrobina chęci i cierpliwość.

Jak przygotować zakwas z buraków w domu?

Buraki to mają mnóstwo kulinarnych i zdrowotnych właściwości 123RF/PICSEL

Zakwas z buraków jest banalny w przygotowaniu i tak naprawdę do podstawowej wersji wystarczą jedynie trzy składniki:

4 średniej wielkości buraki świeże

2 l ostudzonej i przegotowanej wody

1 łyżka soli (jodowana lub himalajska)

Podstawowa wersja może być również wzbogacona o inne składniki, które podbiją smak oraz właściwości zakwasu z buraków. Co warto mieć na uwadze?

3 obrane ząbki czosnku

20 ziaren pieprzu (do smaku)

1 łyżka cukru

suszone zioła (np. majeranek, ziele angielskie, liść laurowy).

Sposób przygotowania:

Na początku przygotujmy duży słoik lub garnek kamionkowy: trzeba je porządnie umyć, a następnie wyparzyć. Teraz czas na buraki: je również trzeba umyć, obrać, a następnie pokroić w mniejsze kawałki. Warzywa umieszczamy w słoiku lub kamionce, dodajemy opcjonalne składniki i zalewamy posoloną wodą tak, aby zawartość była całkowicie przykryta. Na koniec całość zakrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na kilka dni.

Uwaga: nie dopełniajmy słoika do końca wodą, ponieważ zakwas może czasem się pienić. Dodatkowo codziennie musimy odkrywać naczynie, aby ulotnił się z niego gaz, a także jego zawartość trzeba przemieszać. Zakwas będzie gotowy po 4/7 dniach. Jak go przechowywać? Zawartość słoika trzeba przecedzić i może śmiało być trzymany w lodówce. Oczywiście, jeśli dodajmy zakwas do barszczu, nie trzeba pozbywać się buraków, czosnku i przypraw, tylko całość wlać do garnka.

Zalety picia zakwasu z buraków

Niewielka ilość zakwasu buraczanego może poprawić odporność ( 123RF/PICSEL

Zakwas z buraków, a bardziej jego spożywanie, przynosi wiele korzyści dla organizmów. Ze względu na fakt, że zaliczany jest do fermentowanych produktów, to doskonale wpływa na odporność oraz rozprawia się z problemami trawiennymi. Do tego wspiera mikroflorę jelitową, a to wspiera odporność i ochronę przed drobnoustrojami. Zakwas buraczany może przeprowadzić proces detoksykacji organizmu, co pomaga oczyścić naturalne filtry organizmu oraz wzmocnić nasze ciało.