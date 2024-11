Wystarczy 5 minut, aby obniżyć ciśnienie! Najnowsze odkrycie naukowców

Aktywność tego typu może zastąpić tradycyjne długotrwałe treningi dla osób, które mają ograniczony czas lub motywację do bardziej wymagających planów treningowych. Co więcej, są bezpieczne i można je wykonać praktycznie wszędzie, więc będą idealne dla osób starszych.

Badania pokazują, że krótkie, intensywne ćwiczenia mogą poprawić funkcjonowanie naczyń krwionośnych i zwiększyć produkcję tlenku azotu, co pomaga w naturalnym rozszerzaniu naczyń i obniżeniu ciśnienia . Korzyści obejmują także poprawę wagi, zmniejszenie obwodu talii czy obniżenie poziomu cukru we krwi. Naukowcy podkreślają, że nawet minimalne zmiany w codziennym ruchu, takie jak zastąpienie siedzenia krótkimi "przekąskami aktywności", mogą przynieść znaczne korzyści zdrowotne.

Tym samym badacze z Londynu i Sydney sugerują, że dobranie aktywności do swoich potrzeb i możliwości jest kluczem do poprawy zdrowia. Najlepsze ćwiczenie to więc takie, które się lubi i które jesteśmy w stanie regularnie wykonywać. Należy jednak pamiętać, żeby aktywność była na tyle intensywna, by zwiększyć tętno i przyspieszyć oddech, nawet na krótki czas.