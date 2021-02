Tego nie rób przy królowej

Obcowanie z Elżbietą II wymaga znajomości wielu zasad. Łatwo popełnić gafę, która wywoła poruszenie na królewskim dworze. Sprawdź, czego nie akceptuje monarchini.

Zdjęcie Elżbieta II rządzi Zjednoczonym Królestwem od 1952 roku /i-Images / Pool/i-images/ /East News

Brytyjska monarchia należy do najpopularniejszych na świecie. Jej przedstawiciele w ostatnich latach stali się pierwszoligowymi gwiazdami, o których mówią wszyscy. Plotki z królewskiego dworu trafiają na pierwsze strony gazet. Zwłaszcza te dotyczące młodszego pokolenia, bo William, Harry, ich żony oraz dzieci rozpalają wyobraźnię milionów.

Reklama

Najważniejsza wciąż jest oczywiście królowa Elżbieta II, bez której trudno wyobrazić sobie współczesny świat. Przez dekady panowania zapracowała sobie na status ikony, choć obcowanie z nią wcale nie jest takie proste. Przekonał się o tym każdy, kto miał zaszczyt ją spotkać. Sztywne zasady, konwenanse i obyczaje nadal obowiązują.

Czego zakazują?

Nie zapomnij o prezencie

Może się wydawać, że królowej niczego nie brakuje. A nawet jeśli, to na wszystko może sobie pozwolić. Pewnie jest w tym trochę prawdy, ale dobre obyczaje wymagają, by w czasie spotkania przekazać monarchini upominek. Nie powinien być zbyt osobisty, ale bardziej symboliczny.

Nie zakładaj byle czego

W czasie wizyty na królewskim dworze bardzo istotny jest strój. Nie wystarczy, że jest po prostu elegancki. Na zaproszeniu zawsze znajdziemy informację o obowiązujących zasadach. W tym przypadku dress code to rzecz święta.

Nie używaj jej imienia

Na ten zaszczyt zasłużyli sobie tylko nieliczni. Jeśli nie należysz do najbliższej rodziny, możesz zwracać się do monarchini jedynie w bardzo określony sposób. Nie Elżbieto, ani królowo, ale wasza wysokość. To jedyna akceptowana forma.

Nie zaczynaj rozmowy

Taka szansa może się nie powtórzyć, dlatego niektórzy zapominają o dobrych obyczajach i na widok królowej zwracają się do niej bezpośrednio. To ogromny błąd, bo do władczyni zawsze należy pierwsze słowo.