Udało ci się poprawnie odpowiedzieć na pytanie? Jeśli jesteś w stanie ustalić stopień pokrewieństwa tych dwóch osób w mniej niż 10 sekund, oznacza to, że potrafisz szybko myśleć, a twój umysł działa bez zarzutu. Natomiast jeśli nie sprostałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Być może nie jesteś dziś w formie? Pamiętaj, że zdarza się to najlepszym. Potraktuj naszą łamigłówkę jako formę rozrywki. Poniżej sprawdzić prawidłowe rozwiązanie.