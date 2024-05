Elastyczny umysł, to taki, który jest zdolny do adaptacji i uczenia się. Jest gotów na zmiany, nowe doświadczenia. Osoby, o takich umiejętnościach często są kreatywne w rozwiązywaniu różnych problemów. Dodatkowo myślą innowacyjnie, dlatego są w stanie sprostać wyzwaniom.

Weź udział w naszym teście na kreatywność. Sprawdź, czy twój mózg jest w stanie ułożyć wyraz z podanej poniżej rozsypanki w mniej niż 10 sekund. Do tego ćwiczenia przydatny będzie stoper, który możesz włączyć np. w telefonie. Czy jesteś gotów? Start!

Udało ci się rozwiązać naszą łamigłówkę? Brawo, oznacza to, że twój mózg myśli nieszablonowo i jest w stanie poradzić sobie z różnorodnymi trudnościami. Jednak, jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co to mówi na twój temat.