Teraz przejdziemy do trochę trudniejszego ćwiczenia, w którym będziesz musiał wykazać się znajomością drzew występujących w Polsce. W tym zadaniu twój umysł zacznie myśleć intensywniej i sięgnie do pamięci z czasów szkolnych. Pozwoli to na rozbudzenie kreatywności i lepiej wpłynie na jakość zapamiętywanych przez ciebie rzeczy.