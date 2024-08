Czy udało ci się rozwiązać naszą zagadkę? Jeżeli tak, to gratulacje! Jeśli nie udało ci się przejść przez to ćwiczenie, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony? Pamiętaj, że na wykonywanie zadań wpływa wiele czynników, w tym stres i zmęczenie. Oto poprawne rozwiązanie wyrażenia: 7 + 6 × (2 + 3) − 8 = ?