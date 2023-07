Zadanie, które spędza sen z powiem wielu dorosłym

Spostrzegawczość, to umiejętność szybkiego postrzegania pewnych szczegółów. Można ją ćwiczyć za pomocą regularnie wykonywanych zadań, które odpowiednio stymulują nasz mózg. Jednak zanim rozpoczniesz rozwiązywanie naszego zadania, to spróbuj najpierw oczyścić swój umysł. Zapomnij o stresujących sytuacjach, zamknij oczy i weź kilka wdechów. Praca z oddechem to bardzo dobre ćwiczenie na wyciszenie się. Udało się? Świetnie, teraz możesz przejść do naszej łamigłówki. Na obrazku znajdują się leniwce, a trzy z nich są takie same. Czy uda ci się dostrzec to podobieństwo? Znajdź identyczne zwierzątka, na wykonanie zadania masz 5 sekund. Gotowy? Start!

Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Czy udało ci się znaleźć prawidłową odpowiedzieć?

Im dłużej przyglądamy się obrazkowi, tym więcej jesteśmy w stanie dostrzec szczegółów. Jeżeli jednak nam to nie wychodzi, może oznaczać to, że jesteśmy po prostu wyczerpani. Nie udało ci odnaleźć trzech takich samych leniwców? Nic nie szkodzi! Sprawne wykonywanie testów na spostrzegawczość wymaga czasu. W końcu nie bez powodu się mówi, że to praktyka czyni mistrza. Poniżej dowiesz się, gdzie znajdowały się zaginione leniwce:



Zdjęcie / opracowanie własne / INTERIA.PL

