Spójrz na poniższy obrazek, na którym znajdują się takie same koty... A może jednak nie? Jeden z nich różni się na tle pozostałych. Twoim zadaniem jest znalezienie tej różnicy. Czy uda ci się tego dokonać w mniej niż 10 sekund? Gotowy? Start!

Rozwiązywanie łamigłówek poprawia kreatywność i procesy myślenia. Może także udoskonalić nasze umiejętności, takie jak dokładność i dociekliwość. W tego typu zagadkach musisz wykazać się indywidualnym rozumowaniem. Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość ? Jeśli tak, to gratulacje! Oznacza to, że jesteś bardzo skrupulatną osobą. Jeżeli jednak nie podołałeś naszemu wyzwaniu, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację wpływa wiele czynników, takich jak stres, zmęczenie lub wada wzroku. Poniżej na obrazku znajdziesz poprawne rozwiązanie.