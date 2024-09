Dzisiaj przedstawiamy niełatwą zagadkę, w której musisz wykazać się szybkim myśleniem. Najpierw jednak spróbuj się zrelaksować, zamknij na chwilę oczy i weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Spróbuj zapomnieć o tym, co cię dzisiaj sfrustrowało. Udało się? Świetnie, a więc jesteś gotów do podjęcia się naszego wyzwania. Spójrz zatem na poniższe polecenie i postaraj się rozwiązać ćwiczenie matematyczne w mniej niż 10 sekund. Powodzenia!

Jeśli lampa kosztuje 200 zł po 25% obniżki, to ile kosztowała wcześniej?

Do wyboru masz cztery odpowiedzi:

c) 266,67 zł.

Myślisz, że udało ci się poprawnie rozwiązać zagadkę matematyczną? Sprawdźmy to! Prawidłowym rozwiązaniem jest odpowiedź „c”. Jeśli 200 zł stanowi 75% początkowej ceny, to pełna cena (100%) wynosiła 200 zł podzielone przez 0,75, czyli 266,67 zł. Jeśli udało ci się poprawnie rozwikłać tę zagadkę w mniej niż 10 sekund, oznacza to, że potrafisz bardzo szybko myśleć, a twój umysł działa bez zarzutów.