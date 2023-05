1. Pies

Jeżeli spośród wszystkich zwierząt wybrałaś psa, oznacza to, że jesteś osobą ceniącą sobie więzi z innymi ludźmi. Jesteś godna zaufania i lojalna wobec swoich przyjaciół, a dla rodziny jesteś w stanie skoczyć w ogień. Cenisz sobie wygodę i ważne są dla ciebie codzienne rytuały. Życie w samotności nie jest dla ciebie, a najszczęśliwsza jesteś, gdy otaczasz się najbliższymi. Lubisz imponować swojemu otoczeniu, ważne jest dla ciebie uznanie innych osób.

2. Kot

Jeżeli postanowiłaś wybrać kota, oznacza to, że cenisz sobie samodzielność oraz własną intuicję. Nie lubisz tłumaczyć się innym na temat tego, co masz zamiar zrobić. Jesteś osobą niezwykle wierną swoim przekonaniom i bardzo ciężko jest na nie wpłynąć. Aby ktokolwiek mógł przekonać cię do zmiany zdania, to musi podać bardzo konkretne argumenty. Jesteś czujną osobą, która wyłapuje wszystkie szczegóły. Trudno jest cokolwiek przed tobą ukryć.

3. Słoń

Jeżeli twoim wyborem jest słoń, to znaczy, że w życiu cenisz sobie siłę i potęgę. Ważna jest dla ciebie wytrzymałość fizyczna oraz psychiczna. Jesteś osobą bardzo inteligentną, jednak nie lubisz się tym chwalić. Swoje atuty wykorzystujesz mądrze. Cenisz sobie w życiu relacje międzyludzkie. Pragniesz osiągnąć sukces zawodowy, aby móc zapewnić bliskim dobrobyt.

4. Koń

Twoim wyborem jest koń? Oznacza to, że jesteś osobą ceniącą sobie wolność. Nie lubisz otaczać się ludźmi, którzy ci ją ograniczają. Jeżeli się z kimś zaprzyjaźnisz, to jest to dla ciebie przyjaźń na całe życie. Bardzo trudne są dla ciebie rozstania z najbliższymi. Czasem bywasz próżna i czujesz się lepsza od innych. Dodatkowo nadmiernie przywiązujesz wagę do swojego wyglądu.

5. Niedźwiedź

Jeżeli wybrałaś niedźwiedzia, to znaczy, że jesteś osobą bardzo odważną i dumną. Jeżeli ktoś śmie cię znieważyć, to przechodzisz od razu do ataku. Bronisz swoich przekonań i nie dasz sobie "wejść na głowę". Jesteś osobą bardzo opiekuńczą, czasem nawet aż za bardzo. Jeśli ktoś zrani kogoś z twoich bliskich, to nie odpuścisz tej osobie. Upewnisz się, że winowajca zostanie należycie ukarany.

6. Lis

Jeżeli wybrałaś lisa, oznacza to, że nie brak ci wdzięku, którym łatwo jesteś w stanie oczarować innych. Jesteś osobą bardzo sprytną, którą trudno jest przechytrzyć. Najważniejsze dla ciebie w życiu jest to, aby dążyć do celu. Nie zwracasz uwagi na to, jakie niesie to ze sobą konsekwencje. Bardzo często zapominasz wtedy o uczuciach swoich bliskich i zdarza ci się ich ranić swoim postępowaniem.

