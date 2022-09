To będzie twój szczęśliwy dzień we wrześniu - sprawdź datę!

Wrzesień to w przeważającej części sezon Panny, która przywraca w naszym życiu porządek, ukierunkowuje nasze myśli na tę praktyczną stronę i budzi w nas chęć dążenia do doskonałości. Tyle do 21 września, wtedy bowiem swoje "panowanie" rozpocznie Waga. Jej energia to kontakty towarzyskie, relacje partnerskie, komunikacja i dążenie do równowagi. Połączenie wpływów tych dwóch znaków powinno sprawić, że przez ten miesiąc przejdziemy względnie gładko.

Najszczęśliwszy dzień Barana: 10 września

Podczas pełni księżyca w Rybach poczujesz się lepiej niż kiedykolwiek. Duchowa i nieco senna energia tego księżyca pomoże ci dostosować się do wymagań, jakie stawia przed tobą codzienność i iść naprzód.

Najszczęśliwszy dzień Byka: 25 września

Księżyc w nowiu popchnie cię do postawienia siebie na pierwszym miejscu, do zwolnienia i uspokojenia się. Twoje zdrowie i dobre samopoczucie powinny być teraz twoim priorytetem. A ten nów księżyca zapewni ci odpowiednią okazję, aby postawić siebie na pierwszym miejscu.

Najszczęśliwszy dzień Bliźniąt: 9 września

Wraz z pełnią księżyca poczujesz miły impuls w obszarach kariery i finansów. To będzie czas realizowania celów finansowych i zawodowych. Pamiętaj, aby pozostać elastycznym i zwracać uwagę na znaki, które Wszechświat wysyła ci w tym czasie.

Najszczęśliwszy dzień Raka: 28 września

Układ planet da ci niezły zastrzyk finansowy w tym tygodniu. Spodziewaj się podwyżki lub nowej okazji do zarabiania pieniędzy i stabilizacji finansów.

Najszczęśliwszy dzień Lwa: 22 września

Sezon Wagi będzie dla ciebie miłym początkiem jesieni i dodatkowym impulsem w życiu towarzyskim. Spodziewaj się spotkań z przyjaciółmi, twój kalendarz będzie pękał w szwach od imprez przez najbliższe kilka miesięcy.

Najszczęśliwszy dzień Panny: 29 września

Gdy Wenus przejdzie do Wagi, twoja uwaga zostanie skierowana na finanse. Coś, co spędzało ci ostatnio sen z powiek, znajdzie pozytywne rozwiązanie. Znajdziesz sposób na rozwiązanie problemu i tym samym kamień spadnie ci z serca. Poczujesz niesamowitą ulgę.

Najszczęśliwszy dzień Wagi: 29 września

Czas Panny to moment, w którym musisz zacząć baczniej przyglądać się swojemu zdrowiu - holistycznie. Samoopieka niech będzie twoim priorytetem. Wsłuchaj się w swój organizm i poświęć trochę czasu, żeby skupić się na sobie.

Najszczęśliwszy dzień Skorpiona: 3 września

Wenus skłoni cię do zwrócenia uwagi na ludzi, którzy cię otaczają. Postawisz odpowiednio akcenty i zaczniesz z należytą uwagą traktować tych najważniejszych. Chociaż możesz mieć mnóstwo przyjaciół i ludzi wokół siebie, jest tylko kilku, którzy tak naprawdę są przy tobie. Poświęć trochę czasu i zweryfikuj swoje znajomości.

Najszczęśliwszy dzień Strzelca: 5 września

Tranzyt Wenus w Pannie popchnie cię do skupienia się na swojej karierze. Czy zmierzasz w kierunku, który jest zgodny z miejscem, w którym chcesz być za pięć lat? Jeśli nie, być może nadszedł czas na weryfikację albo planów, albo sposobu, w jaki próbujesz osiągnąć cel.

Najszczęśliwszy dzień Koziorożca: 24 września

Księżyc w nowiu zapewni ci świetne okazje w sferze finansowej, pozwalając ci w końcu wrócić na właściwe tory. Zachowaj dobre nastawienie i focus na pieniądze, żeby przyciągnąć jeszcze więcej dobrej energii.

Najszczęśliwszy dzień Wodnika: 8 września

Poczujesz dodatkowy impuls, aby zacząć żyć w zgodzie ze sobą. Relacja, którą masz z samym sobą, jest najważniejszą relacją w twoim życiu. Poświęć trochę czasu, aby dać sobie miłość, którą zwykle przenosisz w innych.

Najszczęśliwszy dzień Ryb: 17 września

W ciągu najbliższych kilku miesięcy Bliźnięta będą na Marsie, powodując duże wzrosty na twojej drodze. Dobrą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że najlepiej skupić się na tym, co ci służy i dokąd zmierzasz. Odpuszczenie toksycznych rzeczy będzie najlepszą decyzją, jaką kiedykolwiek podejmiesz.

