Trójka z Memphis

W 1994 roku trzej młodzi mężczyźni usłyszeli wyrok, który wstrząsnął West Memphis w stanie Arkansas. Damien Echols został skazany na śmierć, Jessie Misskelley na dożywocie oraz dwa 20-letnie wyroki, a Jason Baldwin usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Była to kara za zamordowanie trzech małych chłopców - Michaela, Christophera i Stevena. Kara, którą jak się po latach okazało, ponieśli niesłusznie.

5 maja 1993 roku Chris Byers, Stevie Branch i Michael Moore wybrali się na rowerową wycieczkę po okolicy. Ośmioletni chłopcy dobrze znali wszystkie zakamarki West Memphis i gdy znikali na kilka godzin, rodzice nie czuli niepokoju - w tym mieście nigdy nie wydarzyło się nic, co mogło zachwiać poczuciem bezpieczeństwa jego mieszkańców. Gdy jednak Chris Byers nie wrócił na czas na kolację, jego ojczym zawiadomił policję. Wkrótce podobne raporty złożyli rodzice Stevena i Michaela.



Na West Memphis padł blady strach, a mieszkańcy rozpoczęli poszukiwania chłopców. Sąsiedzi przypomnieli sobie, że jeszcze o 18.30 widzieli ich bawiących się razem, zapamiętali również, że ojczym Stevena wzywał ich do powrotu do domu. Więcej śladów nie było, chłopcy dosłownie rozpłynęli się w powietrzu.



Okultyzm, metal i Stephen King

Następnego dnia policja i mieszkańcy kontynuowali poszukiwania. Przeczesano całe West Memphis, skupiając szczególną uwagę na wzgórzach Robin Hooda, gdzie często widywano trójkę dzieciaków - nie przyniosło to jednak żadnych efektów. W końcu, kwadrans przed czternastą, jeden z funkcjonariuszy dokonał przerażającego odkrycia - zauważył chłopięcy but, pływający w błotnistej zatoczce. Chwilę później odnaleziono ciała trzech zaginionych chłopców, a West Memphis pogrążyło się w rozpaczy.

Chłopcy byli nadzy, a ich ciała związane były ich własnymi sznurowadłami. Nadgarstki mieli przywiązane do kostek, byli okaleczeni, podejrzewano również, że przed śmiercią zostali wykorzystani seksualnie. Mogli być także zmuszani do seksu oralnego.

Mieszkańcy byli przerażeni i pogrążeni w rozpaczy, ale równie mocno pragnęli zemsty. Rozpoczęło się śledztwo, którego celem było jak najszybsze znalezienie sprawcy, nawet za wszelką cenę.



Pogrążona w bólu społeczność nie czekała długo - już dwa dni po odnalezieniu zwłok funkcjonariusze przesłuchali pierwszego podejrzanego. Damien Echols, sprawiający problemy osiemnastolatek miał na koncie kradzieże i akty wandalizmu, ale najmocniej obciążała go... miłość do muzyki metalowej, długie czarne włosy i mroczny wygląd. Według mieszkańców i większości funkcjonariuszy zainteresowanie okultyzmem i zamiłowanie do książek Stephena Kinga mogło pchnąć go do morderstwa. Funkcjonariusz Jones był wręcz pewien, że "Echols jest zdolny do rytualnego mordowania dzieci". Damien Echols wszystkiemu zaprzeczył, ale podczas przesłuchania przyznał, że jedna z ofiar mogła mieć rany na genitaliach. Od tego momentu regularnie wzywany był na posterunek, (często po prostu w charakterze świadka), ale w oczach mieszkańców West Memphis wyrósł już na głównego podejrzanego w sprawie. Kontrowersyjne, chrześcijańskie i postrzegane przez młodych jako zaściankowe miasteczko nie lubiło bowiem odstępstw od normy. Wymykający się wszelkim schematom Echols był więc na straconej pozycji - żądne zemsty Memphis już go osądziło.





"Był zaskakująco bliski prawdy"

3 czerwca policja przesłuchała kolegę Echolsa, Jessiego Misskelley'a. Nieletni, posiadający iloraz inteligencji wynoszący zaledwie 72 i zdiagnozowany jako opóźniony w rozwoju chłopak przesłuchany został bez obecności rodziców, choć ci nie wyrazili na to zgody. Przesłuchanie trwało 12 godzin, a Jessie miał być zastraszany, gnębiony i jak sam później przyznał "kompletnie przerażony". Według jego późniejszych wypowiedzi, policja wymusiła na nim zeznania, które ostatecznie okazały się być jednak decydujące. Chłopak opisał jak wraz z Echolsem i jego bliskim przyjacielem, Jasonem Baldwinem porwali, maltretowali, a w efekcie również zamordowali Chrisa, Stevena i Michaela. Prawnik Jessie'go wystosował później pismo, w którym skrytykował pracę policji, wytknął błędy w postępowaniu i zanegował całe śledztwo. Było już jednak za późno. Od tego momentu Misskelley miał być sądzony oddzielnie, oddzielnie oskarżono Echolsa i Baldwina. Wszyscy trzej nie przyznawali się do winy.



5 lutego 1994 roku Jessie Misskelley został skazany na dożywocie i dwa 20-letnie wyroki. Wyrok zaskarżono, ale Sąd Najwyższy utrzymał go w mocy. Trzy tygodnie później przed sądem stanęli Damien Echols oraz Jason Baldwin. Sąd skazał Echolsa na śmierć, a Baldwina na dożywocie. Choć Echols utrzymywał, że nie ma z morderstwem nic wspólnego, a wszystkie szczegóły, które podał na przesłuchaniu, znał po prostu z telewizji, sąd uznał, że był zaskakująco bliski prawdy. Obrona i część opinii publicznej krytykowała sposób przeprowadzenia śledztwa, na jaw wyszło również mnóstwo nieścisłości, a prawnik Jessiego nazwał dochodzenie "niespełniającym żadnych norm". W maju 1994 roku cała trójka odwołała się od wyroków skazujących, zostały one jednak utrzymane w mocy. Mimo kontrowersji wokół śledztwa część mieszkańców przyjęła wyrok z ulgą. Po latach funkcjonariusze przyznają, że nacisk społeczności West Memphis był ogromny - ktoś musiał odpowiedzieć za to morderstwo, dążono więc za wszelką cenę do szybkiego rozwiązania sprawy. Mężczyźni zostali osadzeni, Jessie i Jason mieli pogodzić się z dożywotnim wyrokiem, a Echols czekać na śmierć. W 2007 roku nastąpił jednak przełom w sprawie.