Pełnia Różowego Księżyca. Kiedy wypada?

Nazwa kwietniowej pełni wcale nie oznacza, że Księżyc zabłyśnie na różowo. Określenie zostało wymyślone przez dawne ludy Ameryki Północnej i Europy, które nazwały pełnię Księżyca różową ze względu na kwitnące w kwietniu dzikie floksy. Są one symbolem zmiany roku, a Różowa Pełnia jest oznaką zbliżającej się wiosny. Zwykle pełniom nadawano imiona ze względu na zmiany związane z cyklem przyrody. Dlatego też w innych miejscach na świecie kwietniowa pełnia nazywana jest również Pełnią Kiełkującej Trawy, Rybną oraz Jajeczną.

Kwietniowa pełnia jest jedną z najjaśniejszych w ciągu całego roku. W 2024 można się jej spodziewać już w środę 24 kwietnia. Kiedy Księżyc zabłyśnie na niebie, możemy spodziewać się niezwykłej energii.

Jaki wpływ ma na nas Księżyc? Co stanie się podczas Różowej Pełni?

Tegoroczna Różowa Pełnia będzie w znaku Skorpiona. Jest to jeden z najbardziej tajemniczych i introspekcyjnych znaków zodiaku. To właśnie dlatego energia podczas tej pełni może przyczynić się do dużych zmian. Na jaw mogą wyjść tajemnice z przeszłości, nierozwiązane konflikty czy zapomniane problemy.

Pełnia w Skorpionie może również sprawić, że odkryjemy nieznaną nam część siebie i poznamy uczucia, które do tej pory były w nas ukryte. Różowa Pełnia będzie również dobrą okazją na pozbycie się ciężarów, które nas w ostatnim czasie męczyły. Zbliżająca się Pełnia Księżyca będzie miała duży wpływ na nasze życie i może być początkiem zmian, dzięki którym będziemy mieli szansę rozpocząć nowy rozdział.

Jak Pełnia Różowego Księżyca wpłynie na znaki zodiaku?

Baran

Pełnia Różowego Księżyca może sprawić, że Baran przestanie trzymać język za zębami. Będzie to szansa na rozwiązanie trudnych sytuacji lub rozpoczęcie nowego konfliktu. Barany mogą również odczuwać impuls do działania. Nieprzemyślane decyzje mogą nieźle namieszać w ich życiu.

Byk

Różowa Pełnia będzie miała niebagatelny wpływ na Byki. Niedawno rozpoczął się ich sezon, przez co mogą czuć, że rosną w siłę. Księżyc jedynie pomoże im w zrozumieniu siebie, swoich potrzeb oraz celów. Byki mogą spodziewać się nowego początku w karierze lub miłości. Muszą jedynie uważać, aby nie przepuścić żadnej okazji.

Bliźnięta

Różowa Pełnia może sprawić, że Bliźnięta będą przeżywać niespokojny czas. Muszą pamiętać, że dyskomfort jest dobrym impulsem do zmiany. Trudne emocje będą dla nich dobrym startem. Może się okazać, że sprawią, że Bliźnięta wyjdą z trudnego okresu silniejsze.

Rak

Dla Raka pełnia Księżyca będzie okazją do zostawienia w tyle relacji, które już im nie służą. Nowa energia pomoże im zakomunikować swoje potrzeby, doskwierające im problemy i nawet najtrudniejszą prawdę. Szczerość przyjdzie im z łatwością.

Lew

Różowa Pełnia dla Lwa będzie czasem niezwykle kreatywnym i twórczym. Przypływ natchnienia się opłaci. Na Lwa czekają nowe wyzwania w karierze i miłości. Już niedługo będzie mógł cieszyć się ich pierwszymi efektami. Musi jednak pamiętać, że oprócz szczęścia liczy się również ciężka praca.

Panna

Na Pannę Księżyc może podziałać niezwykle energetycznie. Pojawi się w niej nowy zapał do pracy oraz rozwoju. Panna musi jednak pamiętać, aby wykazać się cierpliwością. Zbyt pochopne decyzje mogą przynieść opłakane skutki.

Waga

Pełnia Różowego Księżyca sprawi, że na wierzch zaczną wypływać nowe sekrety. Nie pozwól, aby miały na ciebie negatywny wpływ. Doceń przypływ nowych informacji i wyciągnij wnioski na przyszłość.

Skorpion

Różowy Księżyc najmocniej wpłynie na Skorpiona. To czas, kiedy osoby spod tego znaku będą w stanie spojrzeć na siebie w nowym świetle. Do tej pory blokowane uczucia wypłyną na wierzch. Intensywny czas będzie motorem do przyszłych zmian.

Strzelec

Frywolność i uciekanie od problemów w przypadku Strzelca to częsta praktyka. Może się okazać nieskuteczna, szczególnie podczas pełni. Różowy Księżyc pomoże Strzelcom zrozumieć dotychczasowe błędy i popchnie je do przodu. Wreszcie zrozumieją, w jaki sposób możesz ulepszyć otaczającą je rzeczywistość.

Koziorożec

Pełnia w Skorpionie pomoże Koziorożcowi spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. To będzie noc, podczas której osoby spod tego znaku obiektywnie ocenią otaczającą ich rzeczywistość. Na tej podstawie bez problemu podejmą najkorzystniejsze dla siebie decyzje, zarówno w przypadku życia zawodowego, jak i miłosnego.

Wodnik

Zmęczenie i trudne chwile odpłyną w zapomnienie dzięki Pełni Różowego Księżyca. Wodniki wreszcie docenią, to co mają i zrozumieją, w jaki sposób mogą cieszyć się codziennością. Nowe podejście do życia będzie dla nich szansą na osiągnięcie swoich celów w przyszłości.

Ryby

Silne emocje Ryb zostaną jedynie wzmocnione przez nadchodzącą pełnię. Osoby spod tego znaku mogą spodziewać się niezwykle cennych chwil, dzięki którym zweryfikują, czy ich obecne życie jest tym, czego skrycie pragną.

