Do przygotowania zarzucajki potrzebujemy następujących składników:

Przygotowanie zarzucajki rozpoczynamy od obrania ziemniaków , umycia ich i pokrojenia w drobną kostkę . Marchew obieramy i ścieramy na tarce o grubych oczkach . Ścieramy również cebulę. Do garnka wlewamy litr wody, dodajemy ziemniaki, marchew, cebulę, pieprz, ziele angielskie oraz sól.

Zawartość garnka musimy zagotować do momentu, aż warzywa zrobią się miękkie . Następnie, gdy warzywa są już miękkie, do garnka wlewamy sok z kiszonej kapusty .

Boczek kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni, by się zarumienił. Do boczku dodajemy kiszoną kapustę i również podsmażamy. Boczek i kapustę przekładamy do garnka z warzywami i całość gotujemy, doprawiając solą i pieprzem.