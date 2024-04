Rozwiązując zagadki matematyczne, musimy skupić się na szczegółach, analizować informacje i wykonywać sekwencje logicznych kroków. To może pomóc w poprawie koncentracji, uwagi i zdolności do ścisłego myślenia. Dodatkowo regularne wykonywanie ćwiczeń może prowadzić do tworzenia nowych połączeń neuronowych w mózgu, co z kolei może wpływać na jego elastyczność i zdolność do adaptacji.