SPA na łonie natury. Gorące źródło na Słowacji to nietypowa atrakcja dla turystów

Podhale słynie nie tylko z pięknych górskich szlaków i bogatej kultury, ale i basenów termalnych, które przyciągają turystów niezależnie od pory roku. Mimo że jest to świetna atrakcja dla całych rodzin, odwiedzając popularne kompleksy basenów termalnych, musimy niekiedy liczyć się z tłumami i kolejkami do kas, a także wysokimi cenami biletów wstępu.



Jednakże mało kto wie, że tuż za granicą Polski znajduje się prawdziwie wyjątkowe miejsce, w którym wykąpiemy się w termalnej wodzie w naturze. Mowa o gorących źródłach położonych 50 km od przejścia granicznego w Chyżnem, tuż obok uroczej miejscowości Kalameny na Słowacji. Wypoczniemy tam na łonie natury, delektując się jej pięknem i spokojem.



Gorące źródło w Kalamenach to miejsce dzikie, a więc korzystanie z niego jest zupełnie darmowe.