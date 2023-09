Wiele mówi się o profilaktyce chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca, czy choroba wieńcowa. Mało kto jednak zwraca uwagę, że niezdrowe nawyki mają również katastrofalny wpływ nasz mózg, a w konsekwencji na nasze zdolności do pracy umysłowej, czy myślenia w ogóle. Z czego więc powinniśmy zrezygnować, by najważniejszy z organów służył nam do późnej starości? Oto kilka wskazówek.



Przesłodzony mózg

Niezdrowa dieta może mieć znaczący wpływ na funkcje i kondycję naszego mózgu. Spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych, cukrów i soli może prowadzić do stanów zapalnych w organizmie, które z kolei wpływają negatywnie na mózg. Niezdrowe jedzenie może również obniżyć zdolność mózgu do efektywnego radzenia sobie ze stresem i zwiększać ryzyko depresji.

Ponadto dieta uboga w istotne składniki odżywcze takie jak kwasy tłuszczowe omega-3, witaminy i minerały, które są kluczowe dla zdrowia mózgu, może prowadzić do upośledzenia funkcji poznawczych. Osoby, które spożywają dużo przetworzonej żywności i napojów słodzonych cukrem, mogą również mieć wyższe ryzyko rozwinięcia chorób takich jak Alzheimer czy inne formy demencji.

Zdjęcie cukier / 123RF/PICSEL

Wiele badań potwierdza szkodliwość diety wysokocukrowej dla zdrowia mózgu, zarówno z psychologicznego, jak i fizycznego punktu widzenia. Niektórzy badacze sugerują, że spożywanie dużej ilości fruktozy może przyspieszać starzenie się komórek, w tym neuronów. Naukowcy doszli też do wniosku, że zbyt wysoki poziom glukozy w diecie może wpływać na pogorszenie pamięci i funkcji poznawczych. Niedawno odkryto, że dieta bogata w cukier może nasilać symptomy schizofrenii u dotkniętych nią pacjentów.





Informacyjny fast food

Zdjęcie Bezmyślne scrollowanie telefonu? To na pewno nie jest sposób na relaks / 123RF/PICSEL

Używanie smartfonów i mediów społecznościowych stało się nieodłącznym elementem życia, jednak związane z tym nawyki mogą mieć niekorzystne skutki dla zdrowia mózgu. Zbyt duża ilość informacji, do których stale mamy dostęp, sprawia, że nasze mózgi nie nadążają z ich właściwym przetwarzaniem, co można porównać do niestrawności, jakiej doświadczamy po zjedzeniu obfitego posiłku składającego się z ciężkostrawnych potraw.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Również ciągłe przerywanie skupienia przez powiadomienia z telefonu może wpływać negatywnie na koncentrację i zdolność do utrzymywania uwagi. W rezultacie nasze mózgi stają się bardziej roztargnione, a my mniej produktywni. Ponadto, nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych wiąże się z ciągłym porównywaniem się z innymi, co może prowadzić do obniżenia samooceny, lub nawet depresji. Spędzanie czasu przed ekranem smartfona, zwłaszcza wieczorami, może również zakłócać rytm dobowy, co prowadzi do problemów ze snem.

Niektórzy naukowcy mówią nawet o istnieniu zjawiska tak zwanej demencji cyfrowej — zespołu objawów neurologicznych i kognitywnych, które mogą pojawiać się u osób nadużywających technologii cyfrowych. Pojęcie to zostało spopularyzowane głównie w Korei Południowej, gdzie zauważono wzrost liczby młodych ludzi doświadczających problemów z pamięcią krótkotrwałą oraz innych problemów dotyczących funkcji poznawczych. Nadmierne korzystanie z gadżetów technologicznych powoduje trudności w samodzielnym myśleniu, zubożenie zdolności komunikacyjnych i myślenia abstrakcyjnego, zaburzenie pamięci, uwagi i orientacji przestrzennej oraz problemy w nauce.

Zgubne skutki niewyspania

Zdjęcie Sen jest niezbędny do regeneracji mózgu / 123RF/PICSEL

Brak snu ma szeroki zakres negatywnych skutków dla mózgu i ogólnego funkcjonowania człowieka. Sen jest kluczowym czasem, w którym mózg przetwarza informacje z dnia, oczyszcza się z produktów ubocznych metabolizmu i regeneruje. Gdy nie dostarczamy organizmowi odpowiedniej ilości snu, te procesy są zakłócane.

Niewystarczająca ilość snu może prowadzić do zaburzeń funkcji poznawczych, takich jak problem z koncentracją, trudności z zapamiętywaniem nowych informacji czy spadek zdolności rozwiązywania problemów. Może to również wpływać na nasz nastrój, prowadząc do podwyższonego poziomu lęku, drażliwości czy nawet depresji.

Zdjęcie Bezsenność dotyka coraz młodsze osoby / Picsel / 123RF/PICSEL

Chroniczny brak snu może zaburzyć równowagę chemiczną mózgu i wpłynąć na funkcje neurotransmiterów, co może prowadzić do długoterminowych problemów z zdrowiem psychicznym. Ponadto, długotrwały niedobór snu zwiększa ryzyko wielu chorób, w tym chorób sercowo-naczyniowych, otyłości i cukrzycy.

Brak snu wpływa również na zdolność mózgu do samoregulacji, co może prowadzić do problemów z impulsywnością i podejmowaniem decyzji. Bez odpowiedniej ilości snu, zdolność mózgu do radzenia sobie ze stresem jest ograniczona, co może prowadzić do zwiększonego poczucia przeciążenia i wypalenia.

Mózg nie odpoczywa przed telewizorem

Zmęczeni po pracy i domowych obowiązkach lubimy zrelaksować się na kanapie przed telewizorem. Jednak nasz mózg nie potrafi wypoczywać w ten sposób wraz z nami. Wolałby spacer w lesie lub partyjkę tenisa, bowiem takie aktywności mają zbawienny wpływ na jego regenerację.

Brak aktywności fizycznej jest często kojarzony z negatywnym wpływem na zdrowie fizyczne, takie jak ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, otyłości czy cukrzycy. Niemniej jednak, jego wpływ na zdrowie mózgu jest równie znaczący. Aktywność fizyczna odgrywa kluczową rolę w stymulacji mózgu i wspieraniu jego zdrowia i regeneracji.

Zdjęcie Wystarczy godzina ruchu dziennie, aby zniwelować efekty siedzącego trybu życia / 123RF/PICSEL

Aktywność fizyczna wzmaga przepływ krwi do mózgu, dostarczając mu niezbędnych składników odżywczych i tlenu. W rezultacie pomaga to w produkcji neurotrofin, które wspierają funkcje i wzrost neuronów. Gdy poziom aktywności fizycznej jest niski, mózg może doświadczać mniejszej stymulacji, co może prowadzić do osłabienia funkcji poznawczych.

Długotrwały brak aktywności fizycznej może więc zwiększać ryzyko depresji i lęku. Ćwiczenia, zwłaszcza te o umiarkowanej intensywności, stymulują wydzielanie endorfin - naturalnych przeciwbólowych hormonów produkowanych przez mózg, które poprawiają nastrój i uczucie dobrobytu. Ponadto, brak regularnej aktywności fizycznej może prowadzić do spadku objętości pewnych obszarów mózgu, zwłaszcza hipokampa, który jest kluczowy dla pamięci i uczenia się. W dłuższej perspektywie może to zwiększać ryzyko chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera.