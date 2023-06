Spis treści: 01 Jak sprawdzić, czy karta Moja Biedronka jest aktywna?

Jak sprawdzić, czy karta Moja Biedronka jest aktywna?

Wiele osób zastanawia się, czy karta, którą otrzymali przy kasie w Biedronce, jest aktywna. Jak to sprawdzić? Wystarczy otworzyć aplikację Moja Biedronka i otworzyć logo z Biedronką, które znajduje się na środku ekranu w jego dolnej części. Wtedy pojawi się karta Moja Biedronka z kodem. Żeby ją aktywować, należy zeskanować go w kasie samoobsługowej lub poprosić o to kasjera przy okazji następnych zakupów.

Zdjęcie Karta Moja Biedronka ma ukrytą funkcję / 123RF/PICSEL

Jaką ukrytą funkcję ma karta Moja Biedronka?

Karta Moja Biedronka ma też ukrytą funkcję. Daje ona możliwość korzystania z karty innym osobom. Żeby ją uruchomić, należy ściągnąć aplikację Moja Biedronka na telefon. Następnie trzeba wybrać zakładkę "Więcej". Znajduje się w prawym dolnym rogu na ekranie i jest widoczna pod postacią ikonki z trzema kropkami "...".

Kolejny krok to otwarcie zakładki "Profil", a następnie listy "Wspólne Konto Moja Biedronka". Można na niej zauważyć opcję "Zaproś". To właśnie za jej pośrednictwem można zaprosić do dwóch osób, wpisując ich numery telefonu, a potem zatwierdzając czynność. Po zaangażowaniu wybranych znajomych lub członków rodziny będą mogli oni wspólnie z właścicielem konta korzystać z promocji i bonusów związanych z posiadaniem karty Moja Biedronka.

Z jakich promocji i bonusów można korzystać z kartą Moja Biedronka?

Karta Moja Biedronka umożliwia klientom otrzymywanie zniżek na produkty, a także korzystanie z wielosztuk, czy prawdziwych okazji, kiedy kupując konkretny artykuł, drugi otrzymuje się za darmo. Popularną promocją jest "12 + 12 piw gratis", którą sieć uruchamia regularnie, najczęściej przed majówką, czy w trakcie wakacji.

Biedronka regularnie wypuszcza też kolekcje maskotek. W ramach akcji, klienci, żeby mogli odebrać pluszaka, robią zakupy za określoną kwotę lub kupują konkretne produkty. Następnie otrzymują naklejki i wymieniają je na maskotki. Dotychczas wypuszczono serie: Gang Świeżaków, Gang Słodziaków, Gang Fajniaków i Gang Bystrzaków.

Shakeomat Biedronki - praktyczna funkcja w aplikacji

Nie tylko używanie karty Moja Biedronka jest sposobem na skorzystanie z promocji. Warto bliżej przyjrzeć się pewnej praktycznej funkcji w aplikacji. Jest nią Shakeomat. Pod tą ciekawą nazwą kryje się specjalny system promocyjny. Działa to na zasadzie loterii. Trzeba uruchomić aplikację Moja Biedronka i wybrać ikonkę Shakeomatu. Potem, jak sugeruje nazwa, należy potrząsnąć telefonem. Aplikacja losuje wtedy produkt w promocyjnej cenie. Warto zaznaczyć, że artykuł jest unikalny dla każdego klienta, ponieważ Shakeomat losuje produkt na podstawie preferencji zakupowych użytkownika – informacji z bazy karty Moja Biedronka.

Zdjęcie Używając Shakeomatu, można zaoszczędzić na wybranych produktach / 123RF/PICSEL

Używając Shakeomatu, można kupić ulubione produkty niekiedy nawet o 50 proc. taniej. Nie ma ograniczeń co do losowanych artykułów. Klienci w ostatnich miesiącach wyjątkowo często losowali produkty takie jak m.in.: pizza mrożona Giuseppe 4 sery, ser żółty plastry Królewski, papier toaletowy Queen Komfort (10 rolek), czy majonez Winiary Dekoracyjny 500 ml.

