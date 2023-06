Zobacz również: Zniżka na prąd w 2023 roku z Kartą Dużej Rodziny. Ile możesz zaoszczędzić?

Jak zwiększyć limit? Wniosek i dokumenty

Osoby, które są uprawnione do korzystania z większych limitów, aby je otrzymać, muszą najpierw złożyć wniosek. Oświadczenie o spełnianiu przez odbiorcę warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego należy złożyć u sprzedawcy prądu. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty, a także poprzez ePUAP.

To jednak nie wszystko. Niektóre zakłady energetyczne mogą wymagać dołączenia do wyżej wymienionego wniosku odpowiednich dokumentów. Chodzi dokładniej o:

skan Karty Dużej Rodziny wraz z ważnym numerem seryjnym dokumentu,

wraz z ważnym numerem seryjnym dokumentu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

kopia decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za rok 2022.

W przypadku gospodarstw domowych, które korzystają z limitu 2000 kWh, sprawa jest dużo prostsza. Taki limit przysługuje wszystkim ustawowo i aby go otrzymać nie musimy nic robić.

Osoby, które są uprawnione do limitu 2000 kWh nie muszą składać żadnego wniosku

Zbliża się termin składania wniosku. To ostatnia szansa

Czas ucieka. Osoby, które są uprawnione do korzystania z większych limitów, powinny jak najszybciej złożyć wniosek. Z ustawy wynika, że wszelkie dokumenty musimy złożyć nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. Jeśli zrobimy to o dzień później, nie uzyskamy już wyższego limitu.

Należy jednak uważać, aby przy wypełnianiu wniosku nie popełnić żadnych błędów. Jeśli podane przez nas informacje będą niezgodne z prawdą, nasz wniosek zostanie odrzucony, a nam może grozić odpowiedzialność karna.