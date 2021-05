Unum dla kobiet: praca, która staje się życiową szansą

Polki na rynku pracy

Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają zbyt wielkim optymizmem. Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku produkcyjnym wciąż jest niższy niż mężczyzn, mniejsze są także zarobki - o 19,9 proc. Podobnie smutne wnioski można wyciągnąć z lektury raportu "Global Gender Gap Report 2020". Wskazuje on, że kobiety w Europie środkowowschodniej zyskają równy status (m.in. ekonomiczny) w 2128 roku.

Powyższe dane to tylko ułamek badań, które mają na celu stały monitoring sytuacji kobiet na rynku pracy. Pod ich wpływem wiele firm decyduje się na zmiany, co widać m.in. w raporcie PwC "Women in Work Index. The impact of COVID-19 on women in work". Polska zajmuje 11. miejsce na 33 kraje, dzięki m.in. rosnącej liczbie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Warto skupić się także na działaniach poszczególnych firm.

Reklama

Unum jest pracodawcą tworzącym przyjazne kobietom środowisko pracy oraz warunki, które pozwolą im na rozwój. Na początek skupmy się na faktach: 66 procent pracowników centrali to kobiety, stanowią one również połowę osób na stanowiskach menedżerskich w Centrali, a prezesem firmy jest kobieta. - Kobiety są bardzo ważne. Dla nas - Zarządu - ważne jest to czy są zdrowe, jak się czują, jak łączą życie zawodowe z obowiązkami zawodowymi. Ale też bardzo ważne jest, żeby się rozwijały - podkreśla Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu.

Stabilizacja i rozwój

Stabilizacja w pracy opłaca się wszystkim: pracownicy chętniej związują się z firmą na dłużej, a pracodawca może liczyć na płynne i niezakłócone działanie przedsiębiorstwa. Wspomniana stabilizacja jest szczególnie potrzebna kobietom - zgodnie ze statystykami to one stają przed większymi wyzwaniami związanymi z niepewnością sytuacji zawodowej. Unum dba więc o tworzenie środowiska przyjaznego kobietom: wspiera je, daje poczucie troski.- W porównaniu do innych firm, które znam na rynku, tutaj tych możliwości rozwoju i wsparcia jest naprawdę wiele - mówi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum.

Taka postawa jest niewątpliwie związana z misją firmy, czyli zapewnieniem spokoju klientom i ich ukochanym bliskim. Jednym z ważniejszych stanowisk w Unum jest Life Protection Advisor, czyli posada profesjonalnego agenta ubezpieczeniowego, wymagająca wyjątkowego poczucia odpowiedzialności, a także uczciwości oraz wewnętrznej dyscypliny. Firma zapewnia równe szanse: pod ocenę poddawane są bowiem kompetencje, a nie płeć. - Jest to takie miejsce, gdzie kobiety mogą się realizować zawodowo i osiągnąć ogromny sukces - podkreśla Małgorzata Jemmali, Senior Life Protection Advisor.

Macierzyństwo i wsparcie

Jedną z ważniejszych kwestii na rynku jest powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Aktywność zawodowa kobiet jest ściśle związana nie tylko z dostępnością żłobków czy przedszkoli, ale także z gotowością pracodawców do elastycznego dostosowania się do matek. Unum pozwala kobietom zachować tzw. work-life balance i spełniać się zarówno zawodowo, jak i w rolach matek i żon. A to właśnie możliwość swobodnego pogodzenia pracy oraz spraw osobistych jest benefitem, na który kobiety zwracają uwagę w pierwszej kolejności, już podczas poszukiwania pracy.

Nie bez znaczenia jest także przyjazne środowisko. Dla firmy istotna jest różnorodność. Praca w takiej grupie to szansa na wymianę pomysłów i wypracowywanie wspólnych rozwiązań. - Przede wszystkim ważne jest to, jak kobiety wspierają siebie nawzajem w Unum. Myślę, że tak jest i tak to codziennie odczuwam - zauważa Ewelina Bystros, HR Business Partner. Silne kobiety pracujące wspólnie to szansa na dzielenie się między sobą dobrą energią.