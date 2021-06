Urodziła dziesięcioraczki. To rekord świata!

To nie pierwsza wielopłodowa ciąża u kobiety - 6 lat temu urodziła bliźniaki.

Jak donosi BBC, liczbą dzieci byli zaskoczeni nawet sami lekarze prowadzący ciążę mieszkanki RPA. Podczas badań USG doliczyli się zalewie... ósemki dzieci.

Do porodu doszło już w siódmym miesiącu ciąży. Dzieci przyszły na świat przez cesarskie cięcie.



Gosiame Tamara Sithole pobiła tym samym światowy rekord liczby dzieci urodzonych z jednej ciąży. Dotychczasową rekordzistką była mieszkanka Mali Halima Cisse, która w maju tego roku urodziła dziewięcioro dzieci, natomiast wcześniej rekord należał do Amerykanki Nadii Suleman, która w 2009 roku urodziła ósemkę dzieci. Zostały one poczęte w wyniku zapłodnienia in vitro.

