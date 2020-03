Uwaga, to nie jest fake news. Kotopies istnieje naprawdę!

Niby pies, a kot. Niby kot, a pies. Wietnamski szczeniak, łączący w sobie cechy obu najpopularniejszych zwierząt domowych, podbija serca internautów.

10 tygodni, szara sierść, słodkie spojrzenie i dwójka zakochanych w nim właścicieli. Z pozoru mieszkający w Hanoi piesek imieniem Dui, jest zwykłym szczeniakiem. Z pozoru, bo jego aparycja daleka jest od zwyczajności. Dui wygląda bowiem jak krzyżówka... psa z kotem.

Kotopies? Piesokot?

Na psa wskazywałyby krótkie, masywne łapy, ruchliwy ogon i całkiem spore zęby. Na kota zaś, niewielkie szpiczaste uszy i mordka z charakterystyczną podkówką. Na fanpage’u psiaka, który w ciągu tygodnia zgromadził ponad 40 tysięcy polubień, rozgorzała więc dyskusja. "To wygląda na mieszankę corgi z maincoonem", " - Chciałbyś psa, czy kota? - Tak, proszę", "Kotopies", "Nie ważne czy to pies, czy kot i tak jest uroczy" - piszą internauci.

Weterynarze nie mają jednak wątpliwości: małe, szare stworzenie jest psem. I to prawdopodobnie nie jedynym takim na świecie. Zdaniem ekspertów, na których opinie powołują się zagraniczne media, piesek może należeć do wietnamskiej rasy h’mong.

Ten mało znany w Europie gatunek odznacza się ponoć niezwykłą siłą i inteligencją. W przeszłości psy h’mong były zwykle wykorzystywane do polowań oraz jako zwierzęta stróżujące. Ponoć są też bardzo przyjazne i lubią kontakt z dziećmi.

Co, oprócz tego że jego wygląd budzi szalone zainteresowanie w sieci, wiemy o Duim? Niestety niewiele. Jego właściciele zdradzili tylko, że psiak ma 10 tygodni, a jego imię przetłumaczone na angielski to "racoon", czyli "szop". "Kupiliśmy go podczas pobytu w górach. Myślę, że w jego przypadku mogło dojść do mutacji genów. Jest wesołym, słodkim szczeniakiem, który lubi bawić się z innymi psami, nawet gdy są o wiele większe od niego" - cytuje właścicieli zwierzaka "Daily Mail".